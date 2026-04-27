Росгвардейцы изъяли у жителей Псковской области 655 боеприпасов

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 20 по 26 апреля провели 111 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, выявили 11 административных правонарушений, изъяли 24 единицы оружия и 655 боеприпасов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фотография сгенерирована нейросетью

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения центра лицензионно-разрешительной работы по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.