Артур Гайдук снял свои законопроекты с повестки областного Собрания

Законопроекты, предложенные депутатом Псковского областного Собрания от «Яблока» Артуром Гайдуком, сняты с повестки по просьбе депутата, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроекты были направлены на расширение сфер применения регионального материнского капитала в сторону дополнительных услуг по ЭКО. К примеру, депутат приводил случаи, когда криозаморозку яйцеклеток оказывают за счет пациента.

Во время рассмотрения вопроса на профильном комитете директор областного фонда обязательного медицинского страхования Валентина Альбова и министр здравоохранения Марина Гаращенко возразили, что все услуги, о которых говорит Артур Гайдук, доступны по ОМС.