 
Общество

Артур Гайдук снял свои законопроекты с повестки областного Собрания

0

Законопроекты, предложенные депутатом Псковского областного Собрания от «Яблока» Артуром Гайдуком, сняты с повестки по просьбе депутата, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроекты были направлены на расширение сфер применения регионального материнского капитала в сторону дополнительных услуг по ЭКО. К примеру, депутат приводил случаи, когда криозаморозку яйцеклеток оказывают за счет пациента.

Во время рассмотрения вопроса на профильном комитете директор областного фонда обязательного медицинского страхования Валентина Альбова и министр здравоохранения Марина Гаращенко возразили, что все услуги, о которых говорит Артур Гайдук, доступны по ОМС.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Гайдук Артур Маркович

Гайдук Артур Маркович

Депутат Псковского областного Собрания, председатель псковского «Яблока»

Гаращенко Марина Валерьевна

Гаращенко Марина Валерьевна

Министр здравоохранения Псковской области

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026