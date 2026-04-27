Проект о финансировании ЭКО из маткапитала не поддержал соцкомитет Собрания

Законопроект депутата Псковского областного Собрания от «Яблока» Артура Гайдука, которым предлагалось дополнить варианты расходов материнского капитала оплатой процедур ЭКО, отклонили депутаты на заседании комитета по труду и социальной политике регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Артур Гайдук внёс в региональный парламент проекты федерального и областного законов, которыми предложено разрешить использование средств материнского капитала на оплату процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и хранение эмбрионов.

«Могу сказать, что проект закона не предполагает конкуренцию государственному софинансированию. Предлагается финансировать ту часть, которая не оплачивается государством. Это дополнительные попытки ЭКО, оплата донорских яйцеклеток. Это не оплачивается государством. Финансирование дополнительное не потребуется. Возможно, изменится время востребования материнского капитала. Он же не увеличивается. Потребуется только изменить время востребования. Проект направлен на улучшение демографической ситуации. Репродуктологи данный законопроект поддерживают», - пояснил в своем докладе Артур Гайдук.

«А сколько процедур ЭКО для одной женщины проводится за счет ОМС? И какой процент от всех ЭКО проводится с помощью замороженных эмбрионов, яйцеклеток?» - спросил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих («Единая Россия»).

«Небольшая доля, но она есть», - ответил Артур Гайдук.

«А каковы сроки использования замороженных?» - далее спросил Игорь Дитрих.

«Были случаи, когда замораживали сперму бойцов, которые отправлялись на СВО, больше подобных случаев не было», - ответил Артур Гайдук.

«То есть востребованность неизвестна?» - спросил Игорь Дитрих.

«Она точно есть. В эмбрионах - точно есть», - ответил Артур Гайдук.

«Мы обсуждаем маткапитал. Он выдается на рожденного ребенка. Для кого конкретно предусматривается данный законопроект? Скольким женщинам требуется ЭКО, если они уже родили ребенка?» - добавила министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко.

«Такие есть. Что касается статистики, у нас очень мало статистики по ЭКО. Она, в основном, нероссийская», - прокомментировал Артур Гайдук.

«Почему мало статистики, если процедура ЭКО осуществляется за счет страхования? У нас есть вся информация. Может, в платных клиниках нет статистики», - пояснила директор областного фонда обязательного медицинского страхования Валентина Альбова.

«У вас есть статистика, потому что по ОМС. Есть много случаев, когда все идет мимо ОМС», - возразил Артур Гайдук.

«Система ОМС погрузила полный цикл ЭКО, вне зависимости от попыток. Все оплачивается. Частные клиники работают также в системе ОМС. Я не знаю, кто сегодня свои финансовые средства направляет на это. Женщины обращаются в частные клиники и по ОМС получают помощь», - пояснила Марина Гаращенко.

«А есть понимание, сколько это вообще стоит?» - спросил депутат Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян («Единая Россия»).

«Порядка 30 тысяч за использование донорской яйцеклетки. Я не понимаю, почему говорят, что криоконсервация (замораживание биологических материалов - ред.) идет по ОМС. Частные клиники это делают не по ОМС», - возмутился Артур Гайдук.

«Правительство рассмотрело проект, и к нему есть замечания. В этом законе, о региональном материнском капитале, есть много направлений расходов. Все они направлены на поддержку семей и детей. К проекту закона замечания следующие: мы считаем, что нельзя принимать проект, когда соотношение не урегулировано. Артур Маркович сказал, что это не повлечет расходов. Но люди могут обратиться за расходами, и они могут возникнуть. В Госдуме рассматривались подобные законы к маткапиталу. Правительство отмечало, что нельзя переносить расходы на ЭКО из сферы медицинской в сферу поддержки семей. С учетом замечаний, мы предлагаем проект не поддерживать», - резюмировала заместитель начальника правового управления Псковской области Татьяна Середкина.

«Артур Маркович, я бы попросил вас встретиться с Мариной Валерьевной (Гаращенко - ред.), обсудить, во что все упирается», - предложил Армен Мнацаканян.

«В моей практике за все время было одно обращение женщины с жалобой по поводу ЭКО. Она заключалась в том, что на седьмом ЭКО не дают направление по ОМС. Начали разбираться, было выяснено, что у нее есть абсолютные медицинские противопоказания, хотя частные центры брались за это. Женщину мы переубедить не смогли. Частные компании настолько лоббируют свои интересы, что даже по медицинским показаниям делают ЭКО. Надеюсь, что все друг друга услышали», - заключил Игорь Дитрих.

Законопроект не поддержан комитетом.