Роспотребнадзор: Более 60% заболевших ОРВИ в Псковской области – дети

2 768 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями зарегистрировали в Псковской области с 20 по 26 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону. Это на 6,7% ниже уровня предыдущей недели. Среди заболевших в области доля детей до 14 лет – 65,1%.

В городе Пскове зарегистрировано 1 102 случая ОРВИ, или 39,8% от общего количества по региону. За неделю госпитализировано 25 человек с симптомами ОРВИ, что на 14 случаев меньше, чем на предыдущей неделе.

В структуре циркулирующих вирусов определялись респираторные вирусы негриппозной этиологии. Не зарегистрировано случаев гриппа.

В целях предотвращения распространения ОРВИ в регионе закрыто шесть классов в трех школах, три группы в двух детских садах.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает, что весной следует соблюдать базовые меры профилактики: часто мыть руки, проветривать помещения, избегать близкого контакта с больными. При ухудшении самочувствия, высокой температуре или выраженной слабости — обязательно обратиться к врачу.

Ситуация находится на контроле ведомства.