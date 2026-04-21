 
Общество

Уровень заболеваемости ОРВИ снизился на 10% в Псковской области

0

2 593 случая заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями зарегистрировали в Псковской области с 13 по 19 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону. Это на 10,2% ниже уровня предыдущей недели. Среди заболевших в области доля детей до 14 лет – 62,5%.

В городе Пскове зарегистрировано 1 147 случаев ОРВИ, или 44,2% от общего количества по региону. За неделю госпитализировано 39 человек с симптомами, что на уровне предыдущей недели.

В структуре циркулирующих вирусов определялись вирусы гриппа и респираторные вирусы негриппозной этиологии.

Зарегистрировано два случая гриппа у детей.

В целях предотвращения распространения ОРВИ в регионе закрыто четыре класса в одной школе.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает, что весной следует соблюдать базовые меры профилактики: часто мыть руки, проветривать помещения, избегать близкого контакта с больными. При ухудшении самочувствия, высокой температуре или выраженной слабости — обязательно обратиться к врачу.

Напомним, с 6 по 12 апреля зарегистрировали 2 888 случаев ОРВИ в регионе.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026