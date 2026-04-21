Уровень заболеваемости ОРВИ снизился на 10% в Псковской области

2 593 случая заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями зарегистрировали в Псковской области с 13 по 19 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону. Это на 10,2% ниже уровня предыдущей недели. Среди заболевших в области доля детей до 14 лет – 62,5%.

В городе Пскове зарегистрировано 1 147 случаев ОРВИ, или 44,2% от общего количества по региону. За неделю госпитализировано 39 человек с симптомами, что на уровне предыдущей недели.

В структуре циркулирующих вирусов определялись вирусы гриппа и респираторные вирусы негриппозной этиологии.

Зарегистрировано два случая гриппа у детей.

В целях предотвращения распространения ОРВИ в регионе закрыто четыре класса в одной школе.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает, что весной следует соблюдать базовые меры профилактики: часто мыть руки, проветривать помещения, избегать близкого контакта с больными. При ухудшении самочувствия, высокой температуре или выраженной слабости — обязательно обратиться к врачу.

Напомним, с 6 по 12 апреля зарегистрировали 2 888 случаев ОРВИ в регионе.