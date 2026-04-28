Скорая помощь Псковской области за неделю почти 370 раз выезжала в общественные места

3 025 обращений поступило Псковской станции скорой медицинской помощи с 20 по 27 апреля. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, из них в службу неотложной помощи при поликлинике передали 220 обращений. Для передачи выездным бригадам СМП приняли 2 430. 

В число этих вызовов входит реагирование на дорожно-транспортные происшествия – 36. На пожары бригады выезжали 35 раз. В общественные места - 369 раз.

408 раза сотрудники скорой помощи оказали помощь детям. По ОРВИ совершено 136 выездов. На острые нарушения мозгового кровообращение (инсульт) СМП реагировала 77 раз, а на острые инфаркты миокарда - 43 раза.

1 437 вызовов были экстренными, 1562 - неотложными, но без угрозы для жизни. Количество безрезультатных вызовов составило 594.

