«Газпром» приступил к техобслуживанию Вечных огней в Псковской области

В преддверии празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне специалисты «Газпром газораспределение Псков» приступили к проведению ежегодного технического обслуживания мемориальных комплексов в городах и районах области, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

На обслуживании компании находятся одиннадцать объектов, подключенных к газопроводам на постоянной основе. На время проведения технических работ пламя перемещается на резервную горелку, а после завершения всех процедур возвращается на основное место.

Специалисты чистят фильтры газораспределительных шкафов, к которым подключены горелки мемориалов, проверяют целостность подводящих газопроводов и всех соединений для исключения возможности утечек сварных и резьбовых соединений, регулируют пламя, а также убирают мусор, листву и нагар с газовых горелок.

«Вечный огонь — главный символ священного для всех праздника. Обеспечивать бесперебойное газоснабжение мемориалов Великой Отечественной войны для сохранения памяти поколений – наша почетная обязанность. Технические работы специалисты выполняют ежегодно на всех Вечных огнях на территории Псковской области» – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Мероприятия по техническому обслуживанию, реконструкции и переводу на природный газ мемориалов с Вечными огнями проводятся в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», организуемой группой компаний «Газпром межрегионгаз» с 2015 года.