Бежаницкий суд обязал организацию ликвидировать ущерб почве на сумму около 1 млн рублей

Бежаницкий районный суд рассмотрел иск заместителя Псковского природоохранного прокурора в интересах Российской Федерации к ООО «Зеленая Лига» о выполнения требований по очистке земельных участков и возмещении ущерба, причиненного почвам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что в деятельности ООО «Зеленая Лига» выявили нарушения: на принадлежащем организации земельном участке имеются признаки порчи земель в результате сброса отходов животноводства, что подтвердилось исследованиями проб почвы. На другом земельном участке разместили несанкционированные свалки отходов производства и потребления, что привело к порче указанных земель в результате поступления в почву загрязняющих веществ.

В соответствии с Методикой исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, его размер составил почти 1 миллион рублей.

Суд обязал ответчика в срок не позднее восьми месяцев со дня вступления решения суда в законную силу произвести очистку земельных участков от отходов и в срок не позднее пяти месяцев возместить ущерб, причиненный почвам как компоненту окружающей среды.