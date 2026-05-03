 
Общество

Требуются кандидаты для замещения должностей ППС требуются в полицию Пскова

Требуются кандидаты для замещения должностей полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

В УМВД России по городу Пскову приглашаются граждане в возрасте до 50 лет, имеющие образование не ниже среднего общего, годные по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел.

Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней. Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.

Предпочтение отдается лицам, отслужившим в Вооруженных силах Российской Федерации.

Обращаться по адресу: Псков, ул. Новгородская, д. 7, кабинет 32, телефоны: 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову).

