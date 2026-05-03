Эксперт предсказала замедление роста рубля в мае

Несмотря на рост цен на нефть и усилия Центробанка, укрепление рубля в мае может замедлиться. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

С начала года рубль укрепился к доллару на 5,5%, отметила она. Произошло это благодаря двум факторам: первый – рост цен на нефть из-за конфликта США с Ираном. Из-за неспокойной обстановки на Ближнем Востоке котировки нефти марки Brent поднялись до 126 долларов за баррель.

Второй фактор стабильности рубля – жесткая денежная политика ЦБ. Ключевая ставка на уровне 14,5% поддерживает высокий спрос на рублевые инструменты, делая более выгодным хранение средств в нацвалюте, пояснила Проценко, пишет Радио Sputnik.

Однако укрепление рубля может замедлиться уже во второй декаде мая по целому ряду причин. Так, Минфин возобновляет закупки валюты с 8 числа, что создаст дополнительный спрос на доллары и юани. Кроме того, цены на нефтяном рынке могут обвалиться, что ослабит рубль по отношению к доллару.

Сейчас эксперты ожидают консолидацию курса в диапазоне 74–77 рублей за доллар. Более позитивный сценарий с уходом к 73 рублям возможен при сохранении нефтяных цен выше 100 долларов за баррель.

 

