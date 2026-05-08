Таможня берет бабло

Новости о таможенниках, попавшихся на взятках, давно уже не новости, а так — деталь повседневности. Увы, у многих словосочетание «честный таможенник» вызывает скепсис и иронию. Никого не хочу обидеть, тем более, что обобщать в подобных случаях было бы ошибкой. Честных таможенников, уверен, кратно больше. Но также верно и то, что «паршивая овца все стадо портит».

Вот и в нашей истории речь пойдет о такой «овце».

Для начала — сухая правоохранительная фактура. Псковский городской суд по ходатайству следователя СУ СК России по Псковской области избрал бывшему ведущему инспектору отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Псковской таможни меру пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что обвиняемый, являясь главным государственным таможенным инспектором отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Псковской таможни, на систематической основе оказывал содействие по беспрепятственному проезду через государственную границу Российской Федерации…

Короче говоря, товарищ бывший инспектор превратил свой участок таможни в проходной двор для грузов из Европы. Что там проникало в страну, теперь уже следствие устанавливает. В основном, как можно предположить, банальная «санкционка», а то и вполне «законные» товары, но без должного оформления и сертификатов.

По полученной из собственных источников информации, такса на беспрепятственный проход кордона была следующая:

для микроавтобусов — 3 000 рублей;

для фуры — 5 000 рублей.

Вы сейчас, наверное, думаете, что журналист напутал с валютой или пару-тройку нулей потерял. Отнюдь, дамы и господа — незаконный ввоз товаров в РФ обходился в смехотворную по нынешним временам сумму.

Очень хочется посмотреть вживую на этого «голубого воришку», просто поинтересоваться, какие мысли были у него в голове каждый раз, года он получал свою «трешку» или «пятерку» на карман.

Впрочем, из открытых источников мы узнаём, что преступная деятельность длилась с 1 октября 2020 года по 24 марта 2025 года — без малого 5 лет. Бизнес был поставлен на поток. Одному богу известно, сколько машин и с каким грузом легко и непринужденно въехали в страну в обход таможенных процедур. За это время фигурант мог заработать больше 10 миллионов рублей.

Давайте зададимся вопросом: возможно ли 4 с половиной года мухлевать на таможенном посту так, чтобы об этом не знало руководство таможни? Утверждать ничего не буду — нет для этого доказательств, но, согласитесь, вопрос тут риторический. Трудно поверить, будто коллеги были не в курсе, не понимали, что их товарищ организовал «портал в Россию». Не слепые же и не идиоты работают на российской таможне? Не стану развивать мысль, дальше каждый вправе домыслить сам.

Но вопрос: «Куда смотрело руководство таможни, а также подразделение собственной безопасности» — правильный и уместный. На этот счет есть интересная информация.

В июне 2023 г. родители нашего героя на торжественном собрании, посвящённом Дню России, были награждены благодарственным письмом. В поздравительной речи начальник Псковской таможни отметил:

«Сотрудники, чьи семьи получили благодарности, проявили инициативу, компетентность, добросовестность, ответственное отношение к порученному делу и высокие моральные качества, ... снискали уважение коллег и завоевали авторитет среди старшего поколения таможенников» (Пресс-релиз имеется в распоряжении редакции).

В чем-то таможенное начальство оказалось право. Инициативу фигурант и правда проявил. Руководство, наверное, иное имело в виду, но теперь уж поздно пить «Боржоми». А вот с «ответственным отношением к делу», «добросовестностью» и прочими дифирамбами надо быть аккуратнее — слово ведь не воробей.

А в сухом остатке получается так, что за одного коррупционера теперь приходится краснеть всей Псковской таможне. Потому что, как ни крути, такие эпизоды формируют общественное сознание. Потом будут недовольные, что у таможенников негативный имидж, «таможня берет добро». Но вот так получается, что не бывает дыма без огня. В этой истории следствие и суд разберутся без нашего участия. А руководству Псковской таможни неплохо бы на досуге поразмыслить: как так вышло, что сотрудник годами брал взятки у всех под носом, но никто этого почему-то не замечал?

Андрей Степанов