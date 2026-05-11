Диетолог назвала лучшие гарниры и соусы к шашлыку

Отправляясь на шашлык, важно продумать гарнир и соус к нему, чтобы было не только вкусно, но и полезно. Врач-терапевт, диетолог Мария Черняева рекомендует налегать на свежие овощи и зелень.

«Для меня оптимальным гарниром к шашлыку будут, конечно, свежие овощи любые, которые вам нравятся, обилие овощей и обилие зелени. Из них можно сделать салат, их можно крупно порезать, и будет замечательный добавка к мясу. Кому не хватает дополнительной энергии, дополнительных углеводов, можно также добавить печеный картофель. Печеный картофель содержит много калия. Запекаем в шкурке и в фольге, например, во время того, как вы жарите шашлык, картофель запечется. Это опять-таки будет замечательным дополнением к мясу, но это не отменяет обилие овощей и обилие зелени», – советует Мария Черняева.

А соус лучше всего сделать самим, продолжила диетолог.