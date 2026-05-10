Кому нельзя есть шашлык, рассказала врач

Людям, страдающим гастритом, панкреатитом, холециститом, язвой желудка запрещено употреблять шашлык во время обострения заболеваний, в период ремиссии разрешено немного шашлыка из птицы, рассказала диетолог санатория «Россия» - филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Галина Лебедева.

«Шашлык - это не только любимое многими блюдо, особенно на весенних праздниках, но и источник белка с риском для ЖКТ. Запрещено употреблять шашлык при обострении: гастрита, панкреатита, холецистита. При воспалении почек, кишечника, подагре, при язве желудка и 12-ти перстной кишки. Жареное мясо раздражает слизистую и повышает кислотность. В ремиссии – можно порционно шашлык из птицы», - рассказала врач.

Она пояснила, что самый полезный шашлык - из птицы: курицы или индейки. Это низкокалорийное мясо с высоким содержанием белка (20-25 граммов на 100 граммов мяса), витаминов B и железа, без лишнего жира и холестерина, пишет РИА Новости.