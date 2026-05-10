 
Общество

Кому нельзя есть шашлык, рассказала врач

0

Людям, страдающим гастритом, панкреатитом, холециститом, язвой желудка запрещено употреблять шашлык во время обострения заболеваний, в период ремиссии разрешено немного шашлыка из птицы, рассказала диетолог санатория «Россия» - филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Галина Лебедева.

Изображение сгенерировано ИИ

«Шашлык - это не только любимое многими блюдо, особенно на весенних праздниках, но и источник белка с риском для ЖКТ. Запрещено употреблять шашлык при обострении: гастрита, панкреатита, холецистита. При воспалении почек, кишечника, подагре, при язве желудка и 12-ти перстной кишки. Жареное мясо раздражает слизистую и повышает кислотность. В ремиссии – можно порционно шашлык из птицы», - рассказала врач.

Она пояснила, что самый полезный шашлык - из птицы: курицы или индейки. Это низкокалорийное мясо с высоким содержанием белка (20-25 граммов на 100 граммов мяса), витаминов B и железа, без лишнего жира и холестерина, пишет РИА Новости.

Смотрите также

Шеф-повар раскрыл секрет идеального шашлыка

0

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026