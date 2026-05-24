Бесплатные мастер‑классы по кибербезопасности пройдут в Пскове в рамках форума «Здравница‑2026»

Бесплатные мастер‑классы по кибербезопасности для подростков и взрослых пройдут в Пскове 25 мая (понедельник) в рамках форума «Здравница‑2026», сообщили в пресс‑службе Министерства здравоохранения Псковской области.

Эксперты из Пскова, Москвы, Санкт‑Петербурга и Красноярска расскажут, как защититься от мошенников в социальных сетях и сохранить семейные накопления в цифровую эпоху. Вход свободный.

Мероприятие состоится в СРЦ «Простория» (Иркутский переулок, 2, 3‑й этаж). Участников ждут разбор реальных кейсов и практические советы по информационной безопасности.

Программа разделена на две части:

Мастер‑класс «Не дай себя обмануть: финансовая грамотность в цифровую эпоху» (13:45–14:15, зал 6) — для школьников от 14 лет и студентов. Участники научатся распознавать фишинг и защищаться от утечек данных в мессенджерах на примере реальных историй.

Семинар «Финансовое здоровье и информационная безопасность семьи» (14:30–15:30, зал 2) — для взрослых, родителей и педагогов. Спикеры расскажут о надёжной защите накоплений и принципах обучения детей цифровой гигиене.

Напомним, Псков примет всероссийский форум «Здравница-2026» с 25 по 29 мая.