Всероссийский форум «Здравница» соберет в Пскове экспертов более чем из 60 регионов

Псков примет всероссийский форум «Здравница-2026» с 25 по 29 мая. На протяжении 25 лет «Здравница» является единственным профессиональным экспертным мероприятием санаторно-курортной отрасли страны. Участниками форума в Псковской области станут порядка двух тысяч зарегистрированных участников, в числе которых эксперты более чем из 60 регионов России и дружественных стран, представители бизнес-сообщества, учреждений здравоохранения, санаториев, курортов, сообщили в правительстве Псковской области.

Деловая программа включает дискуссии, которые охватят самые актуальные векторы развития отрасли. Это инвестиции и государственная поддержка, современные методики санаторно-курортного лечения, реабилитации и эффективное применение природных лечебных ресурсов, масштабирование лучших региональных оздоровительных практик на федеральный уровень.

Так, 26 мая состоится панельная сессия для потенциальных инвесторов в оздоровительный туризм, спикерами на которой выступят министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин, генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова, отельер и ресторатор, генеральный директор «Северо-Западной инвестиционной компании», лауреат всероссийской премии «Хранители наследия» Николай Загоруй, председатель Псковского регионального союза организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов», представитель санатория «Хилово» Игорь Иванов и другие официальные лица.

В рамках сессии обсудят практические вопросы с примерами, а также будут презентованы инвестиционные лоты культурного наследия и рекреационный территории площадью более 150 гектар для реализации инвестиционных проектов в сфере загородного оздоровительного туризма.

В рамках отраслевой выставки свои возможности представят ведущие санатории страны, производители инновационного медоборудования и продукции для комплексного оснащения здравниц, а также разработчики IT-решений. В частности, свою продукцию представят почти 180 компаний-участников — производителей специализированного оборудования, лекарственных средств и сопутствующих товаров для медицинской и туристической отраслей. На стенде Псковской области будет продемонстрирован инвестиционный потенциал рекреационных территорий региона.

Посещение мероприятие будет полезно не только профессиональному сообществу, но и простым жителям, так как на выставке будут представлены медицинские разработки, которые можно применять в быту. Отельное внимание уделено товарам, которые могут внедряться в туристические проекты с целью оздоровительной повестке пребывания.

На выставку вход свободный, для участия в деловой сессии необходимо пройти регистрацию. Участие бесплатное.

Мероприятие нацелено на развитие санаторно-курортного потенциала Псковской области, привлечения инвестиций в сферу оздоровительного туризма.

Форум проводится Национальной курортной ассоциацией при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, правительства Псковской области и Фонд инвестиционного развития Псковской области.