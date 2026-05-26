1 июня в Пскове ожидается солнечная погода с температурой до +20 градусов

Солнечная и преимущественно сухая погода с температурой до +20 градусов ожидается в Пскове 1 июня, сообщила Псковской Ленте Новостей начальник псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

По словам Талы Нещадимовой, первый день лета в регионе будет достаточно комфортным.

«1 июня — это первый день месяца, первый день недели. Предварительно прогнозируется хорошая погода, солнечная, преимущественно без осадков, и максимальный прогрев может составить до 20 градусов тепла. Поэтому, скорее всего, этот день порадует всех. Обычно у нас начало июня не жаркое, и вряд ли мы будем отличаться в этом году, то есть должна быть достаточно комфортная погода», — рассказала начальник псковского гидрометцентра.

Синоптик также обратила внимание, что июнь, особенно его первая половина, будет по ощущениям больше похож на весну, чем на лето.