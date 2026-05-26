Солнце «ударило» по Земле с обратной стороны - российские ученые

На обратной стороне Солнца продолжаются мощные взрывы, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

«Новое событие произошло сегодня около полуночи по московскому времени. Судя по всему, источником взрыва стала группа пятен 4436, которая еще десять дней назад находилась напротив Земли и не проявляла тогда значимых «признаков жизни». С данным событием предстоит разбираться, но на первый взгляд выглядит так, что последний выброс плазмы смог зацепить Землю даже с обратной стороны Солнца», - сказано в сообщении лаборатории.

Учёные отмечают, что «в окрестностях Земли сейчас происходит радиационный шторм (умеренной силы)». При этом достигнуты уровни выдачи предупреждений о потоках протонов высоких энергий. Начало роста числа частиц примерно совпало с моментом взрыва. Потоки частиц при движении к Земле прошли также через солнечный коронограф, снимавший взрыв: видны как яркие точечные вспышки и полосы (снег) на изображении.

По оценкам специалистов, это «не вполне типичное явление, которое предстоит осмыслить».