 
Общество

Солнце «ударило» по Земле с обратной стороны - российские ученые

0

На обратной стороне Солнца продолжаются мощные взрывы, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

Изображение создано нейросетью

«Новое событие произошло сегодня около полуночи по московскому времени. Судя по всему, источником взрыва стала группа пятен 4436, которая еще десять дней назад находилась напротив Земли и не проявляла тогда значимых «признаков жизни». С данным событием предстоит разбираться, но на первый взгляд выглядит так, что последний выброс плазмы смог зацепить Землю даже с обратной стороны Солнца», - сказано в сообщении лаборатории.

Учёные отмечают, что «в окрестностях Земли сейчас происходит радиационный шторм (умеренной силы)». При этом достигнуты уровни выдачи предупреждений о потоках протонов высоких энергий. Начало роста числа частиц примерно совпало с моментом взрыва. Потоки частиц при движении к Земле прошли также через солнечный коронограф, снимавший взрыв: видны как яркие точечные вспышки и полосы (снег) на изображении.

По оценкам специалистов, это «не вполне типичное явление, которое предстоит осмыслить».

«Можно было бы предположить, что взрыв синхронизирован с каким-то иным событием на видимой стороне, но пока признаков такого события найти не удалось. Судя по всему, протоны, действительно, обогнув Солнце, пришли с обратной стороны. Как ранее отмечалось, крупные пятна с обратной стороны уже двое суток как выходят на обращенную к Земле половину Солнца, но пока "молчат". В общем, наблюдаем», - констатируют учёные.

Напомним, ранее на стороне Солнца произошли три вспышки максимального уровня, не обращенной к Земле.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026