На Солнце произошли три сильные вспышки

Три вспышки максимального уровня произошли на стороне Солнца, не обращенной к Земле, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Аппарат Solar Orbiter зарегистрировал в образовавшемся супер-центре на обратной стороне Солнца три вспышки высшего уровня X», — говорится в Telegram-канале лаборатории.

Отмечается, что Меркурий — единственная планета, на которую может воздействовать высвободившаяся энергия. Следующая ближайшая планета, для которой сторона Солнца, где происходят вспышки, видима — расположенный очень далеко Уран.

«При этом, судя по поступающим снимкам обратной солнечной стороны, произошедшие взрывы привели к частичному разрушению и упрощению группы пятен. В итоге шансы на то, что она доживет до момента встречи с Землей, начали стремительно таять», — рассказали ученые.

Ранее в лаборатории сообщили, что на обратной стороне Солнца возникла огромная группа пятен, которая, если дойдет в таком виде до точки, откуда сможет оказывать влияние на Землю, будет опаснейшей за последние годы.