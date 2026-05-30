Александр Козловский: В ПсковГУ мы чествовали тех, кто уже сейчас может считаться нашим будущим

Финалисты многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» и университетского интеллектуального конкурса «Барс» по праву считаются будущим инженерно-технического и научного потенциала. Такое мнение высказал по итогам конкурсов депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в Мах.

«Сегодня в ПсковГУ чествовали тех, кто уже сейчас по праву может считаться будущим нашего инженерно-технического и научного потенциала — талантливых школьников, их родителей, педагогов и наставников, добившихся высоких результатов в олимпиадном движении. Торжественная церемония награждения победителей и призёров многопрофильной инженерной олимпиады школьников «Звезда» ещё раз показала: за успехами региона стоит сильная система образования, увлечённые педагоги и мотивированные ребята, которые не боятся сложных задач и стремятся к новым знаниям», - высказал свое мнение Александр Козловский.

Олимпиада «Звезда» организована Союзом машиностроителей России при поддержке партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией». По словам депутата, это не просто интеллектуальное соревнование, а важная площадка для профориентации молодёжи, развития интереса к инженерным специальностям, технологиям, точным и гуманитарным наукам.

«Именно здесь формируется кадровый резерв для будущего нашей страны. Главным партнёром проведения олимпиады в Псковской области выступает Псковский государственный университет, который создаёт условия для поддержки талантливой молодёжи и помогает школьникам раскрывать свои способности», - добавил Александр Козловский.

Также он поблагодарил представителей университета, которые вносят значительный вклад в организацию олимпиады и работу с одарёнными детьми: врио ректора ПсковГУ Сергея Николаева, начальника отдела профориентации и поддержки одарённых детей Елизавету Баринову, начальника подготовительного отделения Института непрерывного образования Ирину Богомолову, специалиста отдела профориентации и поддержки одарённых детей Степана Тимофеева.

Заслуженные награды получили и школьники, показавшие высокие результаты. Среди них — ученик 8 класса Псковского технического лицея Марк Гаврилов, ставший призёром III степени по профилю «Техника и технологии»; ученица 5 класса Лицея № 4 Милана Павлова — призёр III степени по математике; ученик 5 класса Лицея № 4 Глеб Щербаков — призёр II степени по профилю «Общественные науки»; ученица 9 класса Центра образования Опочецкого района Мария Морозова — призёр III степени по профилю «Право»; ученик 7 класса Центра образования Опочецкого района Артём Владимиров — призёр III степени по профилю «История».

«Вместе с ребятами были отмечены и родители, которые помогают детям раскрывать свои способности и поддерживают их стремление к знаниям. Благодарности получили мама Миланы Павловой — Яна Павлова и мама Глеба Щербакова — Елена Абрамова. За каждой такой победой стоят знания, трудолюбие, поддержка семьи и огромная работа педагогов. Именно из этого складывается прочная основа будущих профессиональных достижений», - подытожил депутат.

1 июня в Великих Луках состоится награждение победителей и призёров олимпиады «Звезда».