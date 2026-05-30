Торжественное награждение призёров олимпиад «Звезда» и «Барс» прошло в ПсковГУ

Торжественное награждение финалистов многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» и университетского интеллектуального конкурса «Барс» прошло сегодня, 30 мая, в актовом зале Псковского государственного университета, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Награды победителям олимпиады «Звезда» вручал куратор регионального отделения Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Дорогие ребята, уважаемые родители! Искренне всех вас поздравляю. Стать участником олимпиады - уже достижение, а стать победителем - это огромный результат. Это заслуга как ваша, так и педагогов. Поздравляю ребят, эта победа останется с вами на всю жизнь. Такой результат стимулирует к дальнейшей работе и развитию. Также хочу поздравить и от лица союза машиностроителей. "Звезда" - сегодня это тот конкурс, который объединяет направление всех точных наук. Это возможность попробовать себя в этом направлении и понять, нравится или нет, может быть это будет связано с ваше будущей профессией. Отдельное спасибо хотелось бы сказать ПсковГУ за возможность вместе продвигать участие детей, школьников в олимпиадах, и за то, что позволили сегодня наградить победителей здесь», - комментирует Александр Козловский.

После поздравительной речи Александр Козловский вручил благодарность за вклад в проведение олимпиад врио ректора ПсковГУ Сергею Николаеву.

В программе мероприятия также был музыкальный номер одного из действующих студентов университета, после которого началось награждение финалистов олимпиады «Барс».

Награждал школьников, участвовавших в блоке естественных наук, Сергей Николаев: «Мы всем университетом поздравляем наших победителей, мы собрались сегодня здесь, чтобы у вас остались хорошие воспоминания и об олимпиаде, и об университете. Желаю вам реализовать свои компетенции, которые вы получаете в школе, это важно и нужно, потому что производства ждут вас, но в качестве профессионалов своего дела. А ПсковГУ готов сделать из школьников профессионалов, которые будут конкурент но способны на рынке труда. Мы ждём вас и ваших родителей на магистратуре. Всем большое спасибо».

Завершилось награждение первого блока олимпиады «Барс» танцевальным номером студии «Аллегория».

Победителей гуманитарного блока олимпиады «Барс» награждала проректор по молодёжной политике и воспитательной деятельности Светлана Воднева.

Дальнейшая программа включала в себя награждение финалистов олимпиады «Барс» по другим дисциплинам, а также вручение благодарностей сотрудникам университета и музыкально-танцевальные номера.

Награждение победителей и призеров различных олимпиад, в том числе многопрофильной Олимпиады «Звезда», которую в регионе проводит отделение СоюзМаш при поддержке партпроекта «Единой России» «Моя карьера с Единой Россией».