Александр Котов: Мы призваны воспитать подрастающее поколение достойными гражданами страны

С Днем защиты детей от лица Законодательного Собрания Псковской области и от себя лично поздравил подрастающее поколение председатель Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Заксобрания области.

«Уважаемые взрослые и юные жители Псковской области! Сегодня мы празднуем Международный день защиты детей. Все мы родом из детства. То, какими эмоциями был наполнен этот период и какие ценности были в нём заложены, во многом определяет становление личности и весь жизненный путь человека. Задача взрослых – поддержать детей в их стремлении познать этот огромный мир, оберегая их от возможных опасностей и создавая все условия для гармоничного роста. Мы призваны воспитать подрастающее поколение достойными гражданами своей страны, успешными людьми с добрым сердцем и ясным умом», - сказал Александр Котов.

По его словам, вопросы охраны детства – общенациональная задача.

«От того, как мы её решаем сегодня, зависит не только настоящее, но и процветающее будущее всей России. Именно поэтому увеличение рождаемости и обеспечение достойных условий жизни и всестороннего развития каждого ребёнка являются безусловными приоритетами государственной политики. Усилия федеральной и региональной власти направлены на системную поддержку семей с детьми, создание среды для раскрытия уникального потенциала каждого юного таланта, а также на укрепление физического и нравственного здоровья подрастающего поколения. Пусть детство наших детей будет счастливым, солнечным и безопасным! Мира, добра и благополучия каждой семье!» - добавил Александр Котов.

1 июня отмечается Международный день защиты детей. 

