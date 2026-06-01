Международный день защиты детей отмечают сегодня

Если сегодня природа подарила теплый солнечный день, то становится радостно вдвойне — потому что в первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей — праздник мира, добра и улыбок.

Международный день защиты детей — один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. Официально учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году.

История умалчивает, почему этот детский праздник было решено отмечать именно 1 июня. По одной из версий, в 1925 году генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у цзе (фестиваля лодок-драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня. По счастливой случайности, день совпал и со временем проведения «детской» конференции в Женеве.

После Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о безустанной борьбе за обеспечение прочного мира, как единственной гарантии счастья детей. В том же году на Московской сессии Совета Международной демократической федерации женщин в соответствии с решениями ее 2-го конгресса был учрежден сегодняшний праздник. А через год, в 1950 году 1 июня был проведен первый Международный день защиты детей, после чего этот праздник проводится ежегодно.

У Международного дня детей есть флаг. На зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки — красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти человеческие фигурки символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в центре, — это символ нашего общего дома.

Интересно, что этот праздник активно поддержали в странах, избравших социалистический путь развития. В эпоху существования Советского Союза 1 июня в школах начинались летние каникулы. Международный день защиты детей отмечали речами и дискуссиями о правах и благополучии детей, проводили показы новых детских художественных фильмов и телепередач, устраивали спортивные соревнования для детей, часто приглашая к участию и родителей. И сегодня во многих странах в этот день проходит множество массовых, развлекательных и культурных мероприятий для детей.

Но День защиты детей — это не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.

Ведь в настоящее время по всему миру дети часто становятся жертвами агрессивного поведения взрослых, подвергаются разным опасностям. Это и пагубное влияние СМИ и интернета на физическое и психическое здоровье малышей, во многих азиатских и африканских странах дети голодают и умирают, не дожив до своего пятого дня рождения. Многим угрожают СПИД, неграмотность и вооруженные конфликты.

Генеральная ассамблея организации объединенных наций в 1989 году приняла Конвенцию ООН о правах ребенка — через 30 лет после принятия декларации прав ребенка. В ней изложено, какие действия и как именно должны осуществлять государства, их правительства, неправительственные организации, средства массовой информации и частные лица для обеспечения соблюдения прав детей по отношению к каждому ребенку, пишет calend.ru. Сегодня в мире свыше 96% детей живут в странах, которые обязались защищать права детей, ратифицировав конвенцию ООН о правах ребенка.

Также для помощи детям ООН создала специальный фонд, который ведет обширную работу по всем аспектам детского здоровья — от предродового периода вплоть до юности. Детский фонд поддерживает детей, потерявших родителей из-за ВИЧ/СПИДа и следит за тем, чтобы они получали такой же уход, как и их ровесники. Он также помогает обеспечить достойную жизнь женщинам и детям, больных СПИДом.

Напомним, согласно статье закона №29 , на один день будет полностью запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Цель ограничения — снизить уровень потребления спиртного в праздничный день и акцентировать внимание общества на вопросах защиты детства и пропаганды здорового образа жизни.