Трое великолучан предстанут перед судом за кражу дизельного топлива из тепловоза

Великолукская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх местных жителей, обвиняемых в краже дизельного топлива. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Мужчины обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ — за кражу, совершённую группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело направлено в Новосокольнический районный суд Псковской области для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в январе 2026 года мужчины вступили в предварительный сговор с целью хищения дизельного топлива. Преступление было совершено во время рабочей смены: обвиняемые похитили топливо из дизельного помещения тепловоза, который следовал по маршруту от железнодорожной станции Дно до станции Новосокольники.

Вырученные от продажи украденного топлива денежные средства злоумышленники планировали потратить на личные нужды. Однако их преступные действия были своевременно пресечены сотрудниками транспортной полиции.

Уголовное дело направлено в Новосокольнический районный суд Псковской области для рассмотрения по существу.