Мошенники предлагают школьникам купить готовые ответы на ЕГЭ, сообщил аналитик данных координационного центра доменов RU/.РФ Евгений Панков.

«В этом году основными площадками для распространения подобных предложений стали популярные мессенджеры... Мошенники играют на страхе выпускников не справиться с экзаменами и желании родителей помочь детям успешно пройти аттестацию», - сказал Евгений Панков газете «Известия».

Он отметил, что после перевода денег обещанные ответы либо не предоставляются вовсе, либо оказываются недостоверными или устаревшими. По его словам, есть более опасный вариант, когда вместо оплаты предлагают пройти авторизацию через «Госуслуги». В результате злоумышленники получают доступ к учетной записи, что открывает им возможности для дальнейших манипуляций.

Евгений Панков подчеркнул, что еще одна популярная схема - фейковые объявления о репетиторских услугах, мошенники размещают их и просят внести предоплату, а после получения денег «репетитор» перестает выходить на связь.

Напомним, ЕГЭ по русскому языку сдают выпускники в Псковской области сегодня.

Новшеством этого года в регионе при сдаче экзаменов станет использование подавителей сигналов сотовой связи.