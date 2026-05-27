 
Общество

В Псковской области на пунктах ЕГЭ и ОГЭ используют подавители сотовой связи

0

Готовность региона к проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) в 9-х и 11-х классах образовательных учреждений обсудили участники совещания под руководством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Новшеством этого года станет использование подавителей сигналов сотовой связи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В этом году итоговые аттестационные мероприятия для выпускников 11-х классов стартуют 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. Всего они сдают два обязательных экзамена: по русскому языку и математике (базовой или профильной), а также пройдут проверку знаний по предметам, которые необходимые для поступления в высшие учебные заведения. У выпускников девятых классов экзамены начнутся 2 июня. В этот день школьники продемонстрирую свои знания по математике — одному из обязательных предметов. Также выпускникам предстоит пройти аттестацию по русскому языку и двум предметам на выбор.

Заместитель министра образования Псковской области Татьяна Лозницкая проинформировала, что все муниципальные образования Псковской области к проведению государственной итоговой аттестации готовы.

В своем докладе она отметила, что на территории области организовано 39 пунктов проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 11-х классах. Для проведения Основного государственного экзамена в 9-х классах организовано 62 пункта проведения аттестации. На экзаменах будет задействовано более 3,9 тысяч специалистов. Для них проведено обучение на региональной учебной платформе и курсах повышения квалификации.

Заместитель министра обратила внимание, что все пункты проведения экзаменов обеспечены необходимыми расходными материалами, оборудованием, видеонаблюдением онлайн.

Особое внимание уделено вопросам безопасности. На всех пунктах подтверждено участие медицинских работников, обеспечено взаимодействие с УМВД, Росгвардией, МЧС, Псковским филиалом «Россети Северо-Запад». Отработаны алгоритмы действий на случай нештатных ситуаций.

Во всех пунктах ЕГЭ проведены региональные и федеральные тренировочные экзамены согласно расписанию Рособрнадзора.

«От нас с вами, от слаженной работы всех ведомств зависит успех наших детей: смогут ли они в созданных нами условиях максимально проявить свои знания», — подчеркнула Вера Емельянова по итогу совещания.

Отметим, в этом сдавать ЕГЭ будут более 2,5 тысяч выпускников 11-х классов. На 630 человек возросло количество девятиклассников, сдающих ГИА, в этом году их порядка 7,3 тысяч.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026