Делегация из Абхазии посетила Псковскую область в рамках академического обмена

Делегация из Республики Абхазия в составе 13 обучающихся и двоих сопровождающих педагогов посетила Псковскую область в рамках академического обмена. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном министерстве образования.

Фото здесь и далее: детский технопарк «Кванториум Псков»

Гости стали участниками форума учителей русского языка и литературы. Поездка организована благодаря сотрудничеству между образовательными учреждениями Псковского региона и Республики Абхазия.

«Мы находимся в Пскове уже два дня, и мне очень понравилось то, что местные жители и администрация успешно сохраняют исторический облик города: по программе у нас была экскурсия по знаковым местам Пскова, и меня поразило то, что архитектура храмов сохранилась до сегодняшнего дня», – поделился Никита Чанба.

София Папба отметила, что Псков напомнил ей о доме: