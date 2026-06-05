Делегация из Абхазии посетила Псковскую область в рамках академического обмена

Делегация из Республики Абхазия в составе 13 обучающихся и двоих сопровождающих педагогов посетила Псковскую область в рамках академического обмена. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном министерстве образования.
Фото здесь и далее: детский технопарк «Кванториум Псков»
Гости стали участниками форума учителей русского языка и литературы. Поездка организована благодаря сотрудничеству между образовательными учреждениями Псковского региона и Республики Абхазия.
«Мы находимся в Пскове уже два дня, и мне очень понравилось то, что местные жители и администрация успешно сохраняют исторический облик города: по программе у нас была экскурсия по знаковым местам Пскова, и меня поразило то, что архитектура храмов сохранилась до сегодняшнего дня», – поделился Никита Чанба.
София Папба отметила, что Псков напомнил ей о доме:
«Здесь все такое зеленое, красивое – будто в сказку попала. Люди в городе очень вежливые, приятно с ними разговаривать – это греет душу и напоминает мне об Абхазии. Я бы хотела вернуться сюда вместе со своими друзьями. Сегодня мы побывали на экскурсии в "Кванториуме", удалось увидеть много нового: 3D-печать, различного рода эксперименты. Мне кажется, такие поездки – это хорошая возможность обменяться опытом».