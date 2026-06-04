Всероссийский форум соберет в Пскове учителей русского языка из 64 регионов

Всероссийский форум учителей русского языка и литературы пройдет в Псковской области в третий раз с 4 по 6 июня. В форуме примут участие педагоги русского языка и литературы из общеобразовательных организаций из 64 регионов Российской Федерации, члены Ассоциации учителей литературы и русского языка, а также представители из Республики Абхазия.
Программа форума включает панельную дискуссию «Роль русского языка в формировании традиций государственности, отечественной истории и культуре», проведение «Пушкинского диктанта», работу педагогических мастерских.
Программа
4 июня:
- 14.30 – 15.30 - Пешеходная экскурсия по Пскову;
- 15.30 – 16.00 - Регистрация участников форума в Городском культурном центре (площадь Победы, дом 1);
- 15.30 – 16.00 - Раус-программа «Народное творчество» с участием Народного коллектива фольклорного ансамбля «Уграда»;
- 16.00 – 16.30 - Торжественное открытие форума;
- 16.30 – 18.00 - Панельная дискуссия «Роль русского языка в формировании традиций государственности, отечественной истории и культуре»;
- 18.30 – 19.30 - «Пушкинский диктант: Псковское звучание» и «Централизованная система детских библиотек»;
- 19:30 – 20.30 - Поэтическое многозвучие России. Моноспектакль.
5 июня:
- 09:00 – 10:30 - Педагогическая мастерская «Формирование интереса к чтению школьников начального уровня образования» в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени Вениамина Каверина (проспект Октябрьский, дом 7А);
- 09.00 – 10:30 - Педагогическая мастерская «Литература как терапия и социализация: Практикум в рамках чтецких программ» в Историко-краеведческой библиотеке имени И.И. Василева (площадь Ленина, дом 3);
- 09:00 – 10:30 - Педагогическая мастерская «Мой опыт. Особенности подготовки к изложению в формате ОГЭ по русскому языку и к тестовой части ОГЭ по русскому языку» в Центре креативных технологий «Точка кипения» (улица Льва Толстого, дом 4);
- 11:00 – 12:00 - Педагогическая мастерская «УчИИтель, или нейросеть на уроках русского языка и литературы» в Центре креативных технологий «Точка кипения» (улица Льва Толстого, дом 4);
- 11:00 – 12:00 - Педагогическая мастерская в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В.А. Каверина;
- 11.00 – 12.00 - Панельная дискуссия с победителями Всероссийского конкурса эссе /награждение победителей «Можно ли и как влюбить поколение Z в слово?» в Центре креативных технологий «Точка кипения» (улица Льва Толстого, дом 4);
- 13.30 – 14.30 - Трансфер в Печоры;
- 14.30 – 17.30 - Экскурсия в Псково-Печерский монастырь (Печоры);
- 19.30 – 20.30 - Трансфер в Псков.
6 июня:
- 08.30 – 09.45 - Трансфер в Пушкинские Горы;
- 11.00 – 11.50 - Лития на могиле Александра Пушкина. Церемония возложения цветов к могиле писателя;
- 12.00 – 13.30 - «Педагогический полог». Работа тематических площадок: «Источники вдохновения: как заряжаться самому и мотивировать других», «Ораторское мастерство педагога», «Читайте Пушкина быстрее!», «Про конкурсы и не только»;
- 14.30 – 17.00 - Праздничная поляна в «Михайловском».
7 июня:
- 12.00 - Отъезд участников.