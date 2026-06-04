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Всероссийский форум соберет в Пскове учителей русского языка из 64 регионов

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Всероссийский форум учителей русского языка и литературы пройдет в Псковской области в третий раз с 4 по 6 июня. В форуме примут участие педагоги русского языка и литературы из общеобразовательных организаций из 64 регионов Российской Федерации, члены Ассоциации учителей литературы и русского языка, а также представители из Республики Абхазия.

Программа форума включает панельную дискуссию «Роль русского языка в формировании традиций государственности, отечественной истории и культуре», проведение «Пушкинского диктанта», работу педагогических мастерских. 

Программа

4 июня:

  • 14.30 – 15.30 - Пешеходная экскурсия по Пскову;
  • 15.30 – 16.00 - Регистрация участников форума в Городском культурном центре (площадь Победы, дом 1);
  • 15.30 – 16.00 - Раус-программа «Народное творчество» с участием Народного коллектива фольклорного ансамбля «Уграда»;
  • 16.00 – 16.30 - Торжественное открытие форума;
  • 16.30 – 18.00 - Панельная дискуссия «Роль русского языка в формировании традиций государственности, отечественной истории и культуре»;
  • 18.30 – 19.30 - «Пушкинский диктант: Псковское звучание» и «Централизованная система детских библиотек»;
  • 19:30 – 20.30 - Поэтическое многозвучие России. Моноспектакль.

5 июня:

  • 09:00 – 10:30 - Педагогическая мастерская «Формирование интереса к чтению школьников начального уровня образования» в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени Вениамина Каверина (проспект Октябрьский, дом 7А);
  • 09.00 – 10:30 - Педагогическая мастерская «Литература как терапия и социализация: Практикум в рамках чтецких программ» в Историко-краеведческой библиотеке имени И.И. Василева (площадь Ленина, дом 3);
  • 09:00 – 10:30 - Педагогическая мастерская «Мой опыт. Особенности подготовки к изложению в формате ОГЭ по русскому языку и к тестовой части ОГЭ по русскому языку» в Центре креативных технологий «Точка кипения» (улица Льва Толстого, дом 4);
  • 11:00 – 12:00 - Педагогическая мастерская «УчИИтель, или нейросеть на уроках русского языка и литературы» в Центре креативных технологий «Точка кипения» (улица Льва Толстого, дом 4);
  • 11:00 – 12:00 - Педагогическая мастерская в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В.А. Каверина;
  • 11.00 – 12.00 - Панельная дискуссия с победителями Всероссийского конкурса эссе /награждение победителей «Можно ли и как влюбить поколение Z в слово?» в Центре креативных технологий «Точка кипения» (улица Льва Толстого, дом 4);
  • 13.30 – 14.30 - Трансфер в Печоры;
  • 14.30 – 17.30 - Экскурсия в Псково-Печерский монастырь (Печоры);
  • 19.30 – 20.30 - Трансфер в Псков.

6 июня:

  • 08.30 – 09.45 - Трансфер в Пушкинские Горы;
  • 11.00 – 11.50 - Лития на могиле Александра Пушкина. Церемония возложения цветов к могиле писателя;
  • 12.00 – 13.30 - «Педагогический полог». Работа тематических площадок: «Источники вдохновения: как заряжаться самому и мотивировать других», «Ораторское мастерство педагога», «Читайте Пушкина быстрее!», «Про конкурсы и не только»;
  • 14.30 – 17.00 - Праздничная поляна в «Михайловском».

7 июня:

  • 12.00 - Отъезд участников. 
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