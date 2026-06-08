15 000 студентов и преподавателей российских вузов используют решения ИТ-холдинга Т1

ИТ-холдинг Т1 продолжает развивать партнерство с вузами для сокращения разрыва между академическими знаниями и реальными требованиями ИТ-индустрии к выпускникам. Теперь студентам и преподавателям доступны прикладные ИТ-инструменты, которые использует команда холдинга при реализации ИТ-проектов. К середине 2026 года общее количество пользователей ИТ-решений Т1 в университетской среде превысит 15 000.

39% студентов считают, что образовательные программы в вузах не соответствуют требованиям рынка, столько же отмечают их неактуальность, а треть говорит о недостатке практики и реального опыта. Это подтверждают и работодатели: по данным исследований, почти половина из них (48%) оценивает уровень подготовки выпускников на «тройку», тогда как полностью удовлетворены качеством знаний лишь 1%.

Чтобы усилить практическую подготовку молодых специалистов, ИТ-холдинг Т1 внедряет в вузы ИТ-инструменты, применяемые в бизнесе. Сегодня решения компании используются в 30 учебных заведениях: МАИ, КНИТУ, СПбГУТ им. Бонч-Бруевича, КубГУ, Самарский университет, РГРТУ, ИжГТУ, МИСИС, Финансовом университете при Правительстве РФ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, НГУ, ННГУ, УрФУ и других. Это платформа разработки ПО «Сфера», платформа для создания ИИ-моделей «Сайбокс», CAE-решение для междисциплинарного инженерного анализа электроники и фотоники «Таумерикс» и платформа корпоративных коммуникаций DION. Эксперты ИТ-холдинга Т1 обучают преподавателей работе с цифровыми инструментами и показывают, как их использовать в образовательном процессе.

«Сегодня ключевая задача бизнеса, вузов и государства — обеспечить синергию академической теории и реальной практики в ИТ-образовании. Мы видим, что такой подход позволяет студентам быстрее осваивать профессиональные навыки и лучше понимать, как устроена индустрия. Использование наших решений в образовательном процессе — это вклад в подготовку специалистов уровня “миддл” и выше уже на этапе обучения», — отметила заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по персоналу Екатерина Колесникова.

Студенты технических и ИТ-специальностей используют решения ИТ-холдинга Т1 при выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ, на практических занятиях, проектных интенсивах и хакатонах. Так, среди них востребована платформа «Сфера», которая помогает управлять полным циклом разработки ПО. Студенты используют таск-трекер «Сфера.Задачи» для организации командной работы, «Сфера.Код» для ревью и хранения кода и «Сфера.Знания» как базу знаний. Это делает обучение максимально приближенным к реальным ИТ-процессам — от постановки задачи до выпуска готового продукта.

Платформа «Сайбокс» используется, как единая среда для прохождения полного цикла ИИ-разработки: от идеи до развертывания промышленного приложения. Другой продукт ИТ-холдинга Т1 «Таумерикс» предназначен для решения сложных инженерных задач в области электроники и фотоники. А удобную систему коммуникаций внутри вузов — от онлайн-лекций до внутреннего общения команд — обеспечивает платформа DION.