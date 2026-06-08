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Более тысячи выпускников в Псковской области сдали ЕГЭ по профильной математике

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Единый государственный экзамен по математике прошел сегодня, 8 июня, в Псковской области. К сдаче испытания профильного уровня приступил 1081 ученик 11 классов. Базовый ЕГЭ по математике сдали 1398 выпускников, сообщили в правительстве Псковской области.

Фото: министерство образования Псковской области

В регионе организовано 34 пункта проведения экзамена в школах, один на дому. Особое внимание в пунктах уделено созданию комфортных условий для выпускников: организации питьевого режима, исключению проведения технических и технологических работ, шумных культурных мероприятий рядом с пунктами проведения экзаменов.

Контроль за соблюдением всех требований осуществляют члены государственной экзаменационной комиссии, представители родительской общественности, сотрудники министерства образования Псковской области.

Минимальный балл, установленный на ЕГЭ по профильной математике, — 27. ЕГЭ по базовой математике оценивается по пятибалльной системе: для получения аттестата участнику экзамена необходимо набрать не менее трех баллов.

Официальный день объявления результатов ЕГЭ по математике — не позднее 23 июня 2026 года.

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