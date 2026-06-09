Евгений Панферов: Областная больница стала большим конгломератом из трех филиалов

Завершившиеся реорганизационные мероприятия превратили Псковскую областную больницу в одну из крупнейших медицинских структур региона. О том, как теперь выглядит объединенное учреждение, рассказал главный врач Евгений Панферов в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

По словам руководителя, структура больницы сегодня состоит из трех территорий: областной больницы, Псковского городского филиала (бывшей городской больницы) и Великолукского филиала, ранее существовавшего как Великолукская межрайонная больница. При этом, по словам главврача, Великолукский филиал имеет в своем составе хирургический корпус, два терапевтических корпуса, три поликлиники, более 40 ФАПов и семь офисов врачей общей практики.

Теперь областная больница взяла на себя оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи практически для всего региона. Исключение составляют несколько отдельных профилей — онкология, педиатрия, а также акушерство и гинекология. Что касается амбулаторного звена, зона ответственности учреждения охватывает население Великих Лук, Великолукского и Куньинского муниципальных округов.

«На данный момент учреждение насчитывает 1 362 койки круглосуточного стационара, всего в больнице работает порядка 3 000 сотрудников. Из них около 388 врачей, больше тысячи - средний медицинский персонал, около 400 человек - младший. Остальной персонал общебольничный и включает в себя буфетчиц, уборщиков, сотрудников служб ЭХЧ, администрации. Это очень большой конгломерат, который должен работать на постоянной основе - ежедневно, ежечасно. Поэтому у нас это достаточно большой отдел, разделенный на три территории, и на всех территориях происходят работы по улучшению больниц внутри», — пояснил Евгений Панферов.

При этом главврач подчеркнул важность коммуникации с друг другом. Он отметил, что вопросы маршрутизации пациентов, обеспечения и работы медицинской техники, а также экономические и кадровые моменты требуют активного обсуждения с коллективом на местах.