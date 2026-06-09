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Псковские курсанты стали участниками Пушкинского диктанта

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В рамках Пушкинской недели курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России приняли участие в Пушкинском диктанте, посвященном жизни и творчеству великого русского поэта Александра Пушкина, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

Участникам предстояло выполнить ряд тематических заданий, направленных на проверку знаний произведений классика, фактов его биографии, а также особенностей русского языка и литературы. Курсанты продемонстрировали эрудицию, внимательность и заинтересованность в изучении отечественного культурного наследия.

«Участие в интеллектуальной акции позволило курсантам не только проверить свои знания, но и глубже познакомиться с творчеством Александра Пушкина, чьи произведения и сегодня остаются важной частью российской культуры и духовных ценностей», - отметили в вузе.

Напомним, что с 5 по 7 июня в Псковской области в 60-й раз состоялись Дни Пушкинской поэзии и русской культуры.

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