Минцифры получило от Roblox гарантии соблюдения российского законодательства

Минцифры РФ вместе с Роскомнадзором обратились в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на работу популярной среди детей игровой платформы Roblox в связи с получением гарантий соблюдения сервисом российского законодательства.

«В связи с предоставленными компанией Roblox гарантиями ответственного поведения на российском рынке Минцифры совместно с Роскомнадзором обратилось в соответствующие правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к этой платформе на территории Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе министерства.

В Минцифры заявили, что «в начале июня успешно завершилось согласование с компанией Roblox необходимых условий для защиты прав и интересов российских пользователей игровой онлайн-платформы».

Roblox была заблокирована в РФ 3 декабря 2025 года. В конце декабря того же года пресс-служба РКН сообщила, что Roblox обратилась в Роскомнадзор и выразила готовность к поэтапному приведению своей работы в соответствие с законодательством РФ, пишет «Интерфакс».