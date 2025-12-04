Псковcкая обл.
Блоги / Константин Калиниченко

Реплика Константина Калиниченко: Зачем заблокировали Roblox?

09.12.2025 15:55|ПсковКомментариев: 0

На минувшей неделе в России заблокировали доступ к американской интернет-платформе Roblox. В ней пользователи могут создавать свои собственные игры или играть в чужие. По словам представителя Роскомнадзора, ограничение доступа мотивировано «фактами массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, с призывами к совершению противоправных действий насильственного характера и с пропагандой ЛГБТ*».

 

Сергей Елагин / ТАСС

Нет смысла анализировать сказанное властями — их комментарии по вопросам ограничений давно уже являются предметом веры, а не логики и целесообразности. Если рассуждать про нетрадиционны ценности и экстремизм, по такой логике можно закрыть даже «Почту России».

Хочу сразу сказать: я, как и мои коллеги по редакции, выступаем за соблюдение безопасности, это в принципе не обсуждается. Но есть вопросы к методу и логике конкретных действий.

Вероятнее всего, какой-то реальной причины блокировать сервис не было. Просто вот такой процесс идет — тренд на блокировки, запреты и ограничения. Процесс системный, так что системные игроки стараются, по возможности участвовать и не отставать. Сосед предложил что-то запретить, а я не еще не предложил? Непорядок, как бы боком не вышло. А что запретить, когда многое уже запрещено? Да вот же, какой-то Roblox. Непонятное что-то, киндеры там сидят едва ли не поголовно, созидают, понимаешь, метавселенные в тайне от старшего поколения и контролирующих органов. Бог его знает, что они там строят. А общаются о чем? А как отстаиваются в Roblox традиционные ценности? Нет ли там пропаганды эцсамого?

Хорошо бы, конечно, изучить, послушать экспертов. Но нет времени изучать и на раскачку. Пока будешь изучать, более оперативный и прямолинейный коллега предложит запретить и всё, ты снова в хвосте пелотона, надо искать новую идею.

Однако с Roblox выходит нехорошая история. Пока блочили недружественные соцсети, мобильный интернет и прочее, общество стойко терпело, «котел», конечно, булькал, но не критично. Поколения 30+ выросли недовольными, но терпеливыми.

Добрались до детей. Тут внезапно выяснилось, что дети и подростки, в отличие от взрослых, запреты переносят болезненно и эмоционально. Не готовы терпеть. Пока у одних жесткий депр, другие ищут и легко находят пути обхода запретов. В сухом остатке же недоумение, непонимание и негатив от подрастающего поколения в сторону государства. Это, знаете ли, не олдов 45+ прессануть, тут история с продолжением получается. И еще пошли разговоры, что вслед за Roblox запретят Minecraft – а это уже не сиюминутная мода, а культурное явление.

Надо понимать, что «поколение Roblox» выросло в тепличных условиях XXI века. Они терпеть не хотят, да, в сущности, и не умеют — жизнь их к этому не готовила. Поэтому, не станут. Придумают, как обойти запреты. Причем так быстро и эффективно, что господа запретители даже не поймут, что их запрет превратился в мыльный пузырь.

Можно, наверное, перекрыть подросткам кислород полностью — запретить не только Roblox’ы, но и все способы обхода ограничений. Хотя, это вряд ли возможно. Вот только чего государство этим добьется? Какой ответ оно получит от поколений будущего? Вопрос, разумеется, риторический. Но его нужно задавать каждый раз, когда в умных головах зарождается очередная идея запрещать и не пущать. А то как бы потом не оказалось, что новое поколение выросло озлобленным, навсегда запомнившим, как государство с ним поступило в детстве. А прочие запреты и ограничения сформируют законченный образ «поколения недовольных».

Константин Калиниченко

* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
