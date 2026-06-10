Свидетелей по делу замглавврача Псковского перинатального центра допросили в суде

Псковский городской суд 10 июня продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении заместителя главного врача Псковского клинического перинатального центра Кирилла Сокольникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Кирилла Сокольникова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (совершение хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Ему грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.

В сегодняшнем судебном заседании допросили свидетелей из числа работников отдела Псковского клинического перинатального центра.

Для вызова иных свидетелей обвинения судебное разбирательство по рассмотрению указанного дела отложено на 19 июня в 14:30.