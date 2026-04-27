Свидетелей допросят на следующем заседании суда по делу замглавврача Псковского перинатального центра

Псковский городской суд в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении заместителя главного врача Псковской клинического перинатального центра Кирилла Сокольникова, обвиняемого в мошенничестве, принял решение отложить судебное заседание на 16:00 29 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.

В настоящем судебном заседании государственный обвинитель завершил исследование письменных доказательств. В следующем планируется перейти к допросу свидетелей.

Кириллу Сокольникову инкриминируется совершение хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ). Ему грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.