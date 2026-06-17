Более тысячи предложений в Народную программу ЕР поступило от великолучан

Уже более тысячи предложений от людей разных возрастов поступило в Народную программу «Единой России» от великолучан, сказал депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков на XXXII конференции регионального отделения партии, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Народная программа нацелена на то, чтобы с ней идти на выборы и в дальнейшем ее реализовывать, уточнил депутат.
В Пскове проходит XXXII конференция Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», на ней были избраны делегаты на съезд в Москве.
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