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Более тысячи предложений в Народную программу ЕР поступило от великолучан

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Уже более тысячи предложений от людей разных возрастов поступило в Народную программу «Единой России» от великолучан, сказал депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков на XXXII конференции регионального отделения партии, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В данный момент достаточно много поступило предложений от молодежи, от людей старшего возраста. Можно сказать, что в структуре предложений преобладает благоустройство территорий и в целом развитие городской среды, а также поддержка спорта, поддержка молодых семей, развитие инфраструктуры и многое другое», - сказал Дмитрий Белюков.

Народная программа нацелена на то, чтобы с ней идти на выборы и в дальнейшем ее реализовывать, уточнил депутат.

«Благодарим всех, кто принимает участие в ее формировании. Будем надеяться, что в дальнейшем этих предложений станет еще больше. И мы постараемся, чтобы все они вошли в программу и были реализованы», - подытожил Дмитрий Белюков. 

В Пскове проходит XXXII конференция Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», на ней были избраны делегаты на съезд в Москве. 

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Белюков Дмитрий Анатольевич

Белюков Дмитрий Анатольевич

Депутат Великолукской городской Думы, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК

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