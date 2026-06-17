Борис Елкин и Юрий Сорокин избраны делегатами на съезд «Единой России»

Главу города Пскова Бориса Елкина и вице-спикера Законодательного Собрания Псковской области Юрия Сорокина избрали делегатами на съезд «Единой России» в Москве от регионального отделения партии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Решение принято на XXXII конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», которая проходит 17 июня.

«Но также отмечу, что помимо двух делегатов в съезде планируют принять участие еще несколько наших коллег. Прошу проработать вопрос доставки коллег в город Москва», - сказал депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Также он отметил, что продолжается сбор наказов для Народной программы партии.