Суд в Новосокольниках наказал устроившего смертельный пожар при заправке зажигали

Мужчина получил наказание за смертельный пожар в Новосокольническом округе, возникший из-за неосторожной заправки зажигалки, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

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17 июня Новосокольнический районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).

По версии следствия, в ночь с 22 на 23 января обвиняемый был в своей квартире в состоянии опьянения. Во время заправки бензиновой зажигалки мужчина пролил легковоспламеняющуюся жидкость на руку и окружающие предметы, после чего зажёг зажигалку. В результате рука мужчины загорелась, он задел бытовые вещи, что привело к возгоранию.

В результате происшествия от отравления угарным газом погибли знакомый обвиняемого, находившийся у него в гостях, женщина, проживающая в соседней квартире, супруга обвиняемого от полученных ожогов тела скончалась в больнице.

Суд учел, что мужчина не судим и положительно характеризуется, а также отсутствие отягчающих обстоятельств. В итоге ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на срок 2 года условно с применением испытательного срока.

Также судом удовлетворены исковые требования потерпевших.