 
Происшествия

Псковича осудят за смерть трех человек после заправки бензиновой зажигалки

В Новосокольнический районный суд поступило уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, в ночь с 22 на 23 января обвиняемый был в своей квартире в состоянии опьянения. Во время заправки бензиновой зажигалки мужчина пролил легковоспламеняющуюся жидкость на руку и окружающие предметы, после чего зажёг зажигалку. В результате рука мужчины загорелась, он задел бытовые вещи, что привело к возгоранию.

В результате происшествия от отравления угарным газом погибли знакомый обвиняемого, находившийся у него в гостях, женщина, проживающая в соседней квартире, супруга обвиняемого от полученных ожогов тела скончалась в больнице.

Судебное заседание назначено на 10:00 10 июня. 

