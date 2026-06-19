Певец Zvonkiy выступит на Дне молодёжи в Пскове 27 июня

Фестиваль в честь Дня молодёжи пройдёт в Финском парке города Пскова 27 июня. Гостей праздника ждут выступления артистов, мастер-классы и интерактивные площадки. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале Мах.

Фото со страницы артиста

«Приглашаю жителей и гостей Пскова в День молодёжи стать участниками фестиваля, который объединит самых ярких и талантливых людей нашего города», - написал он.

На главной сцене праздника пройдут выступления молодых исполнителей, популярных музыкальных групп. В 20:00 на сцене выступит певец Zvonkiy.

На площадке «Создано молодыми» можно будет познакомиться с продукцией молодых предпринимателей, а также с традициями народа сето. Отдельно будет представлено пространство для творчества и общения с мастер-классами.



В зоне технологий и спорта пройдут выставка беспилотных систем и обучающие мероприятия от Всероссийского студенческого корпуса спасателей, а также будет работать интерактивная зона от Федерации Фиджитал Спорта.

Фото: Михаил Ведерников/ канал Мах

«Праздник пройдет 27 июня с 16:00 до 22:30 в Финском парке. Его главными героями станут те, кто уже сегодня меняет мир к лучшему: военнослужащие, спасатели, врачи, педагоги, волонтёры, спортсмены и молодые семьи», - отметил Михаил Ведерников.

Мероприятие проводится АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» в рамках программы «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодежь и дети».