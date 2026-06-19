 
Общество

Певец Zvonkiy выступит на Дне молодёжи в Пскове 27 июня

0

Фестиваль в честь Дня молодёжи пройдёт в Финском парке города Пскова 27 июня. Гостей праздника ждут выступления артистов, мастер-классы и интерактивные площадки. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале Мах.

Фото со страницы артиста

«Приглашаю жителей и гостей Пскова в День молодёжи стать участниками фестиваля, который объединит самых ярких и талантливых людей нашего города», - написал он. 

На главной сцене праздника пройдут выступления молодых исполнителей, популярных музыкальных групп. В 20:00 на сцене выступит певец Zvonkiy. 

На площадке «Создано молодыми» можно будет познакомиться с продукцией молодых предпринимателей, а также с традициями народа сето. Отдельно будет представлено пространство для творчества и общения с мастер-классами.

В зоне технологий и спорта пройдут выставка беспилотных систем и обучающие мероприятия от Всероссийского студенческого корпуса спасателей, а также будет работать интерактивная зона от Федерации Фиджитал Спорта.

Фото: Михаил Ведерников/ канал Мах
 

«Праздник пройдет 27 июня с 16:00 до 22:30 в Финском парке. Его главными героями станут те, кто уже сегодня меняет мир к лучшему: военнослужащие, спасатели, врачи, педагоги, волонтёры, спортсмены и молодые семьи», - отметил Михаил Ведерников. 

Мероприятие проводится АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» в рамках программы «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодежь и дети».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026