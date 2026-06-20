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В Великих Луках готовят 100-метровую «Павлову» для мирового рекорда

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Шеф-повар кондитерской «Сладкое небо» и победитель шоу «Молодые ножи. Новая кровь» Владислав Павлов вместе с командой предпринимает попытку установить мировой рекорд по изготовлению десерта «Павлова» длиной 100 метров, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Кулинары намерены превзойти достижение Новой Зеландии, которая на протяжении 20 лет считала свой 64-метровый рекорд непревзойденным. Цель псковских кулинаров — создать десерт длиной ровно 100 метров. Для этого команда использует более 10 000 яиц, 300 килограммов сахара и сотни литров сливок.

Мероприятие развернулось на площадке у семейно-досугового центра «Атмосфера» в «Луки-Парке», где в ряд выстроилось более 50 столов. На данный момент кулинары уже сформировали основу десерта и приступили к заполнению ее начинкой. 

 

Ожидается, что после фиксации достижения 50 метров лакомства раздадут всем желающим.

Напомним, 22-летний повар из Себежа Владислав Павлов одержал победу в кулинарном реалити-шоу «Молодые ножи. Новая кровь». Суперфинальный выпуск второго сезона вышел 13 мая на телеканале «Пятница».

 

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