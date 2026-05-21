«Пришёл к крутому человеку»: как Владислав Павлов из Себежа победил в шоу «Молодые ножи: Новая кровь»

Как простой парень из Себежа стал лучшим молодым поваром страны? Что помогло ему не сломаться во время испытаний? Каково это — учиться у самого Константина Ивлева? Об этом рассказал в интервью на ПЛН FM (102.6) победитель шоу «Молодые ножи: Новая кровь» Владислав Павлов.

- Я просто не верю в своё счастье, потому что сегодня у меня в гостях самый счастливый мальчик на Земле. Это Владислав Павлов. Влад, очень рада тебя видеть. Не так давно на телеканале «Пятница» закончилось шоу «Молодые ножи: Новая кровь», в котором одержал победу двадцатидвухлетний повар из Себежа, который, насколько я понимаю, работает в городе Великие Луки. Очень хочется сегодня его раскрыть, потому что очень интересный человек, и я, честно скажу, не верю в своё счастье, потому что я, если можно так сказать, с запоем смотрела шоу, не пропустила ни одного выпуска и искренне рада, что именно наш товарищ, наш родной землячок победил. Расскажешь немножко о себе?

- Мне 22 года. Я учился в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса. Закончил на технолога общественного питания с красным дипломом. Потом я захотел получить высшее образование и поехал учиться в Беларусь. Побыв в Беларуси две недели, я понял, что это не моя страна. Я решил, что пойду в армию. Пошёл в армию, отслужил в Семёновском полку в центре Москвы. Это серьёзный полк. На самом деле, мне кажется, он показательный: есть устав, есть требования, по ним ты весь год служишь. Это кардинально меняет твою жизнь. Когда я там по вечерам смотрел в окно, я думал, что выйду и сделаю всё возможное, чтобы просто круто жить, доказать всему миру, что я крутой. Я каждый вечер возле окна стоял с этой мыслью и понимал, что когда-то я выйду за стены этого учреждения и стану крутым человеком, буду развиваться дальше в профессии.

- Расскажи, как ты попал в такую профессию, именно в эту сферу? Может быть, ты с детства идеально из песка лепил куличики, строил башни из макарошек?

- Я в детстве очень любил готовить с мамой и с бабушкой. Знаете, обычно люди берут рецепт и пытаются что-то приготовить, когда хотят научиться. Я просто чувствовал, что, допустим, надо варенье с мукой смешать, добавить туда яиц и поставить в духовку, получится вкусный пирог. Получалось далеко не всегда. Меня поддерживала мама, она никогда не ругала меня за это. Она ела этот несъедобный пирог, говорила: «Очень вкусно». Сейчас понимаю, что это было очень невкусно, а она сидела и ела, благодаря чему не отбила у меня желание готовить. Соответственно, я потихоньку готовил, затем начал готовить сладости. В лет пятнадцать я начал делать десерты на заказ. Понятное дело, это, может быть, где-то было в минус, невыгодно, но у меня было большое желание, мне просто хотелось радовать людей и получать слова благодарности, потому что это самое важное — поддержка. Поддержка окрыляет, и ты можешь сделать всё.

- Хорошо. Вернёмся к твоей службе в армии. Тебе как-то твои кулинарные навыки в армии помогли?

- У нас не было в армии распределения на поваров. Нам еду готовили гражданские. Тем не менее мы несли караульную службу. В карауле я умудрялся готовить, делал это очень классно. Даже офицеры между собой состязались: в карауле был офицер, он в этот караул берёт с собой повара, потому что там есть кухня. Соответственно, у каждого офицера есть свой повар. Они состязаются, у кого повар лучше готовит. Это было так смешно и, конечно, приятно. Один капитан говорит: «Не-не-не, мой лучше готовит, твой готовить не умеет». Приятно, прикольно, немножечко юмористический момент.

- Там же, если можно, конечно, разглашать эти данные, какой-то утверждённый, строгий список продуктов, которыми можно кормить в армии?

- Конечно, пришлось экспериментировать из того, что есть. Допустим, приехало отварное куриное бедро. Я умудрялся снять это с кости, наварить бульона, добавить какие-то овощи. Это хардкор на уровне, когда у тебя начинает работать голова немножко по-другому. Я в Себеже начинал заниматься кондитерской. Там нет кондитерских магазинов, нет пищевых красителей, очень много чего нет для обычного кондитера. Сейчас уже есть современные маркетплейсы, где можно всё заказать, и через три дня всё придёт. Когда такая возможность отсутствует, начинает голова думать по-другому, и ты начинаешь находить решение в самых сложных ситуациях.

- Получается, с учётом твоей учёбы и службы в армии, у тебя не очень большой стаж работы?

- Не могу сказать, потому что я во время обучения в колледже в один год ездил на лето работать в Сочи, в ещё один год ездил в Крым. Меня спрашивали: «Как ты поехал?» Я отвечал: «Зашёл на сайт объявлений, увидел, что требуется кондитер. Было написано, что перелёт оплатим. Я думал: «Ладно, поехали». Можно ведь всё время чего-то бояться, жить в четырёх стенах и не выходить из комнаты. Я рассуждал, что всегда можно купить обратный билет и прилететь домой. Иногда я хожу по тонкому льду. Есть такое выражение: «Кто не рискует, тот не пьёт шампанского». Не зря же так говорят.

- Как ты попал на «Молодые ножи»?

- Ой, это вообще целая история. Я работал полгода в ресторане «Баффет» в «Казино Сочи». В запрещённой соцсети мне пришло приглашение на «Молодые ножи». Мы тогда сидели с коллегой, я сказал: «Смотри, мне написали какие-то мошенники. Нашли кому писать». Раз написали, два написали. «Да ответь ты, может, это реально», – возразила моя коллега. Ответил, соответственно, пошло. С того момента начался большой-большой этап кастингов. Кастинг за кастингом, видеовизитки, для которых что-то нужно сказать, что-то отправить, назвать коронные блюда, ответить на какие-то вопросы. Попасть туда достаточно сложно, было более 2 000 заявок. Из них попал только 21 человек. Последний этап кастинга у меня был, когда я уже работал в Великих Луках шеф-кондитером. Необходимо было приготовить блюдо из капусты за неделю или за две до съёмок. Я сделал пирожки с капустой с соусом Бешамель. Они, кстати, у меня есть в меню. Рецепт придумал на четвёртом курсе в колледже. Решил поэкспериментировать, и мне так понравилось. «Блин, это очень вкусно», – думал я. Когда ты хочешь чего-то добиться, когда ты интересуешься своим делом, ты смотришь в разные стороны, начинаешь смешивать, совмещать. У нас было много всякого разного оборудования в колледже. Тыкал-тыкал, там-сям. Старший мастер предостерегал: «Поломаешь!» «Я ничего не поломаю, мне очень интересно», – говорил я. Сначала я думал, что же готовить из капусты? В такие моменты ты забываешь все блюда. Самое интересное, что нужно было не просто приготовить, а снять процесс полностью, чтобы показать, что умеешь готовить». Видео у меня было на 3 часа. От замеса теста до выпекания изделия. Нельзя, чтобы подумали: «Ага, тебе кто-то другой приготовил». Соответственно, на фоне никаких поваров, никого не должно быть, ты должен полностью быть один в кадре.

- Это кулинарное ЕГЭ, я поняла. Давай напомним, в чём состоит основная идея шоу «Молодые ножи. Новая кровь»?

- Шоу «Молодые ножи. Новая кровь» нацелено на обучение, перевоспитание и развитие талантливой молодёжи нашей страны для того, чтобы они достигли каких-то успехов в кулинарии. Сам шеф всея Руси проводит обучение и даёт возможность одному из нас стать победителем, получить внушительный денежный приз, поехать на стажировку в Дубай. Это, на самом деле, дорогого стоит, потому что такие возможности — у единиц.

- Как же нам не перемыть кости шефу всея Руси Константину Ивлеву? Бросается в глаза, конечно, его харизма. Он однозначно очень интересный человек, в том числе своей противоречивостью: то он добренький юморист, даёт советы, то, наоборот, без дегустации отправляет блюда в ведро. Периодически даже слышны запикивания в эфире. Он правда ругался?

- То, что запикано, то запикано, уже никто ничего не узнает. Да, Константин Витальевич очень суровый человек, скажем так. Но в чём его фишка? Он проверяет тебя на стойкость. Если ты заявляешь, что хочешь стать крутым шефом, у тебя должны быть нервы как канат. Ты должен уметь всё, что только может быть, ведь на кухне может произойти всё, что угодно: могут прийти недовольные гости, может что-то не получиться, что-то загореться, что-то сломаться. Это куча нервов. Соответственно, у тебя должна быть железная нервная система. Он проверял тех, кто выдерживает напор. Мне кажется, это один из важных критериев, по которым он выбрал победителя. Сколько раз на меня он кричал, я не показывал ни одной эмоции. Я стоял, думал: «Хочешь орать? Ори». Я понимал, что пришёл к нему учиться. Не он ко мне, а я к нему. Я должен принимать его требования и выполнять его условия, потому что мне это нужно. Я пришёл к крутому человеку. Да, он такой, но мы все люди разные, поэтому нужно относиться снисходительно друг к другу и принимать, если мы чего-то хотим от человека.

- Вспомни, может быть, самые острые, обидные для себя моменты? Может быть, не только с тобой связанные, но и с другими ребятами?

- Самыми острыми моментами для меня стали вступительные испытания в колледж Ивлева. Мой салат Цезарь был первым блюдом, улетевшим в том сезоне в мусорное ведро. Было очень прикольно, интересно. Мне предстояло решить кулинарный ребус: черная кружка и белый термометр. Я смотрел на это и думал: «Что можно из этого сделать?» Когда издалека смотришь — всё понятно, а тут: сидишь, смотришь, думаешь, что же делать? Я думал, как кондитер, думал-думал, решил сделать крем-брюле, там нужно на водяной бане заварную массу довести до определённой температуры и потом запекать. Ко мне подошёл Илья Алексеевич (Захаров), чтобы сказать: «Проверь, работает ли термометр». Когда я увидел «салат Цезарь», оставалось то ли 15, то ли 17 минут, чтобы его приготовить с нуля, без заготовок. Салат несложный, но на тот момент нужно было всё нарезать, подготовить, пожарить курицу, которая тоже должна дойти в духовке, приготовить сложный соус, не добавить перепелиные яйца и помидоры черри, потому что Константин Витальевич сказал: «Классический Цезарь». Вот и улетел в помойку. Конечно, было обидно, особенно после того, как я приготовил пасту Болоньезе СССР, это было вообще начало съёмок. Знаете, я стою такой, везде камеры, стоят какие-то серьёзные люди. Думал: «Что говорить? Заберите меня отсюда, пожалуйста». Я немножко поплыл, но ничего. Второй момент произошёл не так давно. Грёбаный скол, который был на тарелке. Причём все говорили: «Как можно не увидеть скол?» Да очень легко и просто, когда ты стоишь и занимаешься блюдом, а скол был на внутренней части, там был небольшой такой бортик. Мне нужна была именно чёрная тарелка, потому что по эстетике, по цветовой гамме красная и чёрная — эстетично, блюдо сразу выделяется. Чёрная тарелка была только такая. Соответственно, я взял блюдо, поставил его перед собой, сколом к себе, поэтому и не увидел. Я начинаю уже выкладывать, времени очень мало. Мы ещё на эмоциях от того, что пришли какие-то выбывшие участники, которые хотят на наше место. С учётом того, что можно было вылететь на второй неделе и не попасть в финал, не очень приятно. Рядом стояла Камиля (Киямова), ещё одна участница, и бормотала под ухо: «Как дела?» Честно, я не сдержал эмоций. Чтобы она от меня отвалила, я сказал: «Камиля, иди туда, все знают куда. Не мешай мне готовить. Сосредоточься на своём блюде». Она обиделась на меня, я говорил: «Камиля, не надо со мной разговаривать. Я занят, мне нужно сделать блюдо». Когда оно полетело, я думал: «Всё, еду домой. Это, как говорится, фиаско, братан».

- Да, за это, конечно, было обидно, но это был далеко не единственный момент. С роллами ещё какая-то история была весёлая, верно?

- Молодым не понравилась японская кухня, по крайней мере, не понравилось её готовить. С роллами вообще был такой «ха-ха». Это только всё выглядит легко и просто. У нас ограниченное время. Если 40 минут дают, значит, реально 40 минут. Звонок прозвенел — всё, стоп, ничего нельзя делать. Что такое скрутить роллы? Это хорошо, когда ты делаешь дома, или когда, допустим, в суши-баре ты работаешь, когда у тебя заготовки все есть. А когда у тебя ничего нет, элементарно взять творожный сыр и переложить в кондитерский мешок тоже занимает время, потому что у тебя одна большая миска с творожным сыром, и ты должен успеть, во-первых, выхватить ингредиенты, потому что начинается борьба, кто что себе и сколько возьмёт. Помимо этого, есть куча моментов, например, обмотать циновку для роллов, что тоже занимает время. Кто как, но было всё-таки смешно.

- Да, по-моему, вы там все были, как ты сказал про роллы, как в Марианской впадине. Если не принимать во внимание правильную, понятную придирчивость шефа Константина Ивлева, как ты считаешь, что тебе мешало получать более высокие оценки, белые метки?

- Где-то я реально замахивался на сложные блюда, потому что я понимал, что с «домашнятиной», с простыми блюдами никто не интересен. Мы же не на шоу «Шефы против домохозяек», допустим, а на «Молодых ножах». Мы выбираем лучшего повара, который потом будет претендовать в дальнейшем в жизни на шеф-повара. Соответственно, у тебя должно быть что-то сложное. Где-то я поспешил, где-то наоборот просто физически не успевал. С какими-то продуктами не сталкивался ранее вообще. Гребешок не каждый ест дома. Столько информации вбивается в голову, и начинается такая каша в голове, ты не помнишь, что лучше к этому, что лучше к тому, пытаешься как-то выправить ситуацию. Сейчас в интернете ярко обсуждают то, что я протеже Ильи Алексеевича Захарова и так далее, что он мне якобы что-то купил. На телеканале я его впервые в жизни увидел. Если вы посмотрите внимательно каждый выпуск, увидите, у меня от Ильи Алексеевича ни одной «пятёрки» нет. С меня он требовал повышенный спрос. Даже когда у меня что-то получалось идеально, было всё равно «четыре», потому что он именно смотрел и чувствовал. При этом, когда у нас был разговор перед финалом, он мне такую поддержку дал.

- Я видела это видео, да. Точнее, мы даже его использовали в наших публикациях, потому что он так нереально тебя замотивировал на победу. Напомни, что он сказал?

- Что верит в меня больше, чем в других. Я прямо так зарядился, хотя мне перед этим было очень стыдно за предыдущий этап финала, где мы разделывали рыбу, готовили стейк и яйцо «Бенедикт». Там сильно сыграло моё волнение, человеческий фактор. В чём суть конкурсов — это справиться со своим волнением, потому что каждый, кто, например, занимается бегом или пением, знает, что, если начнёшь волноваться, твой голос, тембр уменьшится, распадётся. Всё, у тебя уже не получится та композиция, которая должна быть. Я тогда начал чистить, заниматься разделкой. Всё скользило, мешал тремор рук. «Что происходит?» – думал я. Потом у меня поломались кости. Мысленно я уже отправлялся домой, но потом подумал: «Нет, ничего подобного! Идём, ноги в руки, в кровь, в пот, в слёзы, но дойду до конца». Я там, конечно, очень сильно налажал. Меня спасло то, что я буквально за неделю отрабатывал классические соусы. Мало ли что, какие экзамены будут. И я нашёл свой способ приготовления голландского соуса, чтобы это было быстро и вкусно. Меня это очень спасло. Делая яйцо пашот, тоже «мусолился», пятнадцать яиц использовал. На самом деле со второго раза получился идеальный пашот. Я переживал, что у меня минус один балл за стейк, мне нужно сделать идеальный «Бенедикт». Пускай я перебью тут все яйца, но этот «Бенедикт» сделаю. Константину Витальевичу он понравился, самое главное.

- Как известно, когда вкусно, тогда вкусно, как говорит Константин Ивлев. Хорошо, Влад, а что тебе помогает быстро взять себя в руки? Или это для тебя не очень быстрый процесс?

- Просто начинаю сам с собой внутри разговаривать, как сумасшедший: «Влад, соберись, всё нормально, с тобой все рядом. Все люди, которые, к сожалению, покинули землю, все родственники, они за твоей спиной. Соберись, ты всё сможешь. Спокойно. Так, погнали. С чего нужно начать?» Я начинаю делать то, в чём точно не налажаю, потом уже — более сложное. Просто необходимо в голове собраться, успокоиться и понять, что всё будет нормально, дать себе такую установку. И тогда я представлял, когда готовил, что сейчас яйцо доготовлю, и в Дубай поеду.

- А с кем из ребят на шоу ты подружился?

- Мы сейчас все общаемся прекрасно. Нам говорили, вы не будете общаться, будете ругаться из-за комментариев друг над другом. Мы точно так же смотрели серии вместе со зрителями. Я не знал, что говорят про меня, как и люди не знали то, что я говорил про них. Были моменты, на которые не обращал внимания. Были такие, которые цепляли. Очень хорошо мы общались с Настей Зайцевой, мы с ней там «мусолили» всех. Бывало, я получаю белую метку, Настя — чёрную, мы то друг друга поддерживали, то начинались какие-то качели, которые на самом деле были у всех. Ни у кого не было стабильности. Стабильность была у того, кто готовил простоту, но я заметил: если готовишь постоянно простые блюда, потом, когда тебе дают сложное, ты получаешь «двойки» неделями и впоследствии уезжаешь домой. Вот в чём фишка, если посмотреть. На простоте далеко не выезжают. Необходимо реально заморачиваться, думать немножечко иначе, креативить. С Вовой, якутским бриллиантом, тоже я прекрасно общаюсь. С Сашей Роговой я буквально недавно на конкурсе красоты в Питере виделся. Она меня звала в жюри. Практически со всеми поддерживаю связь, и с Даней Никулиным. Я могу этот список продолжить полностью, за исключением тех ребят, кто вылетел в первую серию, потому что, честно, даже с ними толком не познакомились, их не запомнил сильно. Все такие, знаете, каждый индивидуальный, каждый в чём-то интересен, каждый имеет свой жизненный опыт, поэтому и талантлив.

- Кого ты считал своим главным соперником?

- С первой серии я понимал, финал будет жёсткий. Я знал, в финале буду я, Рогова. Я сразу пытался определить, кто сильный, с кем мне придётся 100% в финале встретиться.

- По твоим ощущениям, ребята считали тебя своим реальным соперником?

- У меня, как у участника, самый большой кулинарный опыт. У меня спрашивали, интересовались, как лучше то или иное сделать на практике. Со мной практически все советовались по кондитерским изделиям. В целом, мне говорили, что считают конкурентом. Кто-то говорил, что не считает. Каждый человек имеет своё мнение, но все считали меня сильным, чувствовали, что выбить меня будет сложновато. У меня большая насмотренность, есть небольшой опыт. Я креативный человек. Хотя, по моему мнению, каждый из финалистов мог занять первое место.

- Как изменилась твоя жизнь после того, как ты стал победителем?

- Понятно, что есть хейт. Давайте начнём с того, что хейта тоже достаточно. Я не реагирую на хейт, который находится вне зоны моих аккаунтов. Если меня хейтят в соцсетях, я отвечаю людям в том же стиле общения, в котором был написан хейт, чтобы немножечко ставить человека на место. Меня начали узнавать, меня начали много куда звать, со мной начали фотографироваться, брать автографы. Очень непривычно, очень прикольно. Конечно же, как говорил Константин Витальевич, забраться легко, удержаться сложнее. Сейчас я готовлю очень много интересных, масштабных проектов. Я заявил о себе на всю страну. Есть Псковская область, есть маленький город Себеж, очень классный. Теперь дальнейшие цели у меня на то, чтобы прославлять наш регион. Есть небольшие проекты, которые в разработке. Возможно, вы ещё увидите и услышите много чего интересного.

- Я так понимаю, что пытать тебя сейчас бесполезно, да?

- Да. Нужно же создавать интервью, когда есть эффект сюрприза. Я люблю сюрпризы, поэтому буду их дарить людям.

- Замечательный порыв! Хочется узнать, как прошла стажировка в Дубае? Она же состоялась?

- Да. Первый мой совет всем — учить английский язык. Я прилетел в Дубай, мне нужно было таксисту объяснить, куда ехать. Через 15 минут я объяснил. Потом мне сказали, сколько дорога стоит денег. Меня предупредили, что надо говорить «двести», таксист сказал «триста». В итоге я сторговался в Дубае, доехал до отеля. Приехал уже на следующий день, это уже был вечер. Пришёл в ресторан, он работает с шести часов вечера. Повара начинают работу с 12:00, делают заготовки и так далее. Это невероятный уровень, прямо «мишленовская» тема. Там мне дали много чего попробовать, это так вкусно. Я никогда так вкусно не ел, мне хотелось ещё и ещё. Конечно, это очень дорогой, элитный ресторан, и я, кстати, первый стажёр за всю историю в этом ресторане. Меня обучали, я побывал на разных станциях, мне дали попробовать, посмотреть, потрогать, было очень интересно. Конечно же, мне предложили остаться. Из внутренних ощущений я понял, что у меня есть работа, я шеф-кондитер. Хочу обратно вернуться к себе и заниматься здесь, прославлять свою Родину. Ни капли не расстроился, особенно когда через месяц все СМИ освещали то, что в Дубае началась специальная военная операция. Я думал: «Господи, слава Богу, что я уехал вовремя». Значит, я делаю всё верно. Естественно, меня защищает, так сказать, Всевышний.

Беседовала Татьяна Иванова