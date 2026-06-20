106-метровую «Павлову» изготовили в Великих Луках, побив мировой рекорд Новой Зеландии

Десерт «Павлова» длиной более 100 метров изготовили в Великих Луках, превзойдя державшийся 20 лет рекорд Новой Зеландии в 64 метра, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие развернулось на площадке у семейно-досугового центра «Атмосфера» в «Луки-Парке».

Автором рекорда стал 22-летний шеф-повар кондитерской «Сладкое небо», победитель шоу «Молодые ножи. Новая кровь» Владислав Павлов вместе со своей командой. На изготовление десерта ушло более 10 000 яиц, свыше 300 килограммов сахара и сотни литров сливок.

Итоговая длина десерта — 106 метров 6 сантиметров.

Владислав Павлов поблагодарил команду за проделанную работу и подчеркнул, что фиксация результата отправится в книгу рекордов Гинеса, где сделают экспертизу для решения о в внесении в нее приготовленного десерта. Он также выразил надежду, что несмотря на ситуацию в стране, специалисты признают российский рекорд.

После официального окончания приготовления, организаторы, как и обещали, раздали половину приготовленного угощения всем желающим. Одну коробку десерта отправили центру помощи детям.