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106-метровую «Павлову» изготовили в Великих Луках, побив мировой рекорд Новой Зеландии

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Десерт «Павлова» длиной более 100 метров изготовили в Великих Луках, превзойдя державшийся 20 лет рекорд Новой Зеландии в 64 метра, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Мероприятие развернулось на площадке у семейно-досугового центра «Атмосфера» в «Луки-Парке». 

Автором рекорда стал 22-летний шеф-повар кондитерской «Сладкое небо», победитель шоу «Молодые ножи. Новая кровь» Владислав Павлов вместе со своей командой. На изготовление десерта ушло более 10 000 яиц, свыше 300 килограммов сахара и сотни литров сливок.

Итоговая длина десерта — 106 метров 6 сантиметров. 

 

Владислав Павлов поблагодарил команду за проделанную работу и подчеркнул, что фиксация результата отправится в книгу рекордов Гинеса, где сделают экспертизу для решения о в внесении в нее приготовленного десерта. Он также выразил надежду, что несмотря на ситуацию в стране, специалисты признают российский рекорд. 

После официального окончания приготовления, организаторы, как и обещали, раздали половину приготовленного угощения всем желающим. Одну коробку десерта отправили центру помощи детям.

 

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