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Пенсионерка из Петербурга случайно нажала на рекламу лотереи и выиграла

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Пенсионерка из Санкт-Петербурга случайно нажала на рекламу лотереи и выиграла 5 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».

Изображение создано нейросетью

«В день выигрыша Елена играла в телефоне в игру, во время которой на экране появилась реклама «Большой 8». Обычно женщина просто закрывала такие объявления, но в тот раз случайно нажала на предложение сыграть. Победительница решила не отменять действие и купила первый попавшийся билет со случайной комбинацией цифр. Такой спонтанный выбор принес ей суперприз в размере 5 миллионов рублей», - отмечают в компании.

С лотереями Елена знакома давно. Ранее она работала в одном из отделений «Почты России» и застала момент появления там игр бренда «Национальной Лотереи», пишет агентство «Прайм».

По словам счастливицы, ирония ситуации заключается в том, что крупный выигрыш пришел именно тогда, когда она не планировала играть. Раньше Елена регулярно участвовала в розыгрышах и всегда надеялась на удачу, а стала обладательницей суперприза после случайного нажатия на рекламный баннер.

Средства от выигрыша Елена планирует направить на важные для семьи цели: сделать ремонт, заняться вопросами здоровья, а также сделать подарок на свадьбу своей единственной дочери.

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