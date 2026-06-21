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Проектный интенсив перед очной защитой грантов на Форуме молодых семей проведут в Пскове

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Проектный интенсив для подготовки к очной защите грантов в рамках Форума молодых семей проведут в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в автономной некоммерческой организации «Приоритет».

«Друзья, мы уже анонсировали главное событие этого лета в Псковской области — Форум молодых семей, где пройдут очные защиты грантового конкурса от Росмолодёжь.Гранты. Это уникальный шанс: представить свой проект лично экспертам, получить обратную связь и побороться за финансирование прямо на площадке форума. А чтобы вы пришли на защиту во всеоружии, Центр "Приоритет" запускает регистрацию на семейный проектный онлайн-интенсив по подготовке социального проекта», - отметили организаторы.

Интенсивы состоятся 24 и 26 июня в онлайн формате.

Спикерами выступят кандидат социологических наук, федеральный эксперт грантовых конкурсов, директор АНО «Приоритет» Олеся Назарой и амбассадор РосмолодёжьГранты, сотрудник АНО «Приоритет» Анастасия Николаева.

Для кого будет проводиться интенсив:

  • представители социально ориентированных НКО;
  • активные жители Псковской области от 14 до 35 лет;
  • инициативные группы и семьи, которые хотят получить грант на свое дело.

Регистрация обязательна. 

Проект реализуется при поддержке правительства и министерства молодежной политики Псковской области.

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