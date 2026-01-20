Отборочный этап федерального конкурса Росмолодёжь.Гранты проведут на Форуме молодых семей в Пскове

Молодежная проектная школа, которая заработает в феврале на базе Дома молодежи в Пскове, станет подготовкой к проведению отборочного этапа федерального грантового конкурса Росмолодёжь.Гранты. Конкурс пройдет на базе псковской автономной некоммерческой организации «Приоритет». Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщила директор АНО «Приоритет» Олеся Назарой.

«В феврале у нас планируется молодежная проектная школа, которая будет проходить в Доме молодежи. Мы приглашаем на нее молодежь в возрасте от 14 до 35 лет и будем очень плотно знакомить ее с конкурсами Росмолодёжь.Гранты, с возможностями, которые есть для физических лиц на территории региона. Надеемся, что это будет большая проектная школа. Почему? Были проектные школы, не первый год это все происходит. В этом году наша организация заявила себя как площадку для проведения федерального конкурса Росмолодёжь.Гранты, отборочного этапа. В конце декабря стало известно, что мы эту возможность выиграли. Это очень ответственная история», – сообщила Олеся Назарой.

Отборочный этап будет проводиться в рамках ежегодного Форума молодых семей. Участники смогут напрямую перед федеральными экспертами защитить свои проекты и получить на них финансирование.

«Это значит, что на Форуме молодых семей, который состоится в июле, у молодежи будет возможность не ехать куда-то, а федеральный грант приедет прямо к нам в регион, в город Псков, на площадку Форума молодых семей. Можно будет там уже презентовать свой проект перед федеральными экспертами и получить федеральное финансирование. Это другой уровень конкуренции, чем, например, на заочном конкурсе, где тысячи заявок. Будет меньше участников и будет возможность в своих стенах спокойно участвовать в конкурсе. Ну и плюс, конечно, с этой же заявкой вы сможете зайти в заочный конкурс, о котором мы тоже расскажем», – подытожила Олеся Назарой.