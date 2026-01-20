 
Общество

Отборочный этап федерального конкурса Росмолодёжь.Гранты проведут на Форуме молодых семей в Пскове

0

Молодежная проектная школа, которая заработает в феврале на базе Дома молодежи в Пскове, станет подготовкой к проведению отборочного этапа федерального грантового конкурса Росмолодёжь.Гранты. Конкурс пройдет на базе псковской автономной некоммерческой организации «Приоритет». Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщила директор АНО «Приоритет» Олеся Назарой.

«В феврале у нас планируется молодежная проектная школа, которая будет проходить в Доме молодежи. Мы приглашаем на нее молодежь в возрасте от 14 до 35 лет и будем очень плотно знакомить ее с конкурсами Росмолодёжь.Гранты, с возможностями, которые есть для физических лиц на территории региона. Надеемся, что это будет большая проектная школа. Почему? Были проектные школы, не первый год это все происходит. В этом году наша организация заявила себя как площадку для проведения федерального конкурса Росмолодёжь.Гранты, отборочного этапа. В конце декабря стало известно, что мы эту возможность выиграли. Это очень ответственная история», – сообщила Олеся Назарой.

Отборочный этап будет проводиться в рамках ежегодного Форума молодых семей. Участники смогут напрямую перед федеральными экспертами защитить свои проекты и получить на них финансирование.

«Это значит, что на Форуме молодых семей, который состоится в июле, у молодежи будет возможность не ехать куда-то, а федеральный грант приедет прямо к нам в регион, в город Псков, на площадку Форума молодых семей. Можно будет там уже презентовать свой проект перед федеральными экспертами и получить федеральное финансирование. Это другой уровень конкуренции, чем, например, на заочном конкурсе, где тысячи заявок. Будет меньше участников и будет возможность в своих стенах спокойно участвовать в конкурсе. Ну и плюс, конечно, с этой же заявкой вы сможете зайти в заочный конкурс, о котором мы тоже расскажем», – подытожила Олеся Назарой.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026