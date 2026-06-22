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В Великих Луках прошла акция памяти «Огненные картины войны»

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Накануне Дня памяти и скорби в Великих Луках у Вечного огня состоялась традиционная патриотическая акция «Огненные картины войны», организованная партией «Единая Россия», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Участниками мероприятия стали представители молодежи города, активисты партии и местные жители. В знак уважения к подвигу поколения победителей великолучане создали из двух тысяч свечей памятную композицию. Огненная картина включала изображение Вечного огня, дату начала Великой Отечественной войны — 22 июня 1941 года, а также надпись «Великие Луки помнят».

Перед началом акции к собравшимся обратился депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков. Он напомнил о трагических событиях первых дней Великой Отечественной войны, о миллионах жизней, которые унесла война, и о важности сохранения исторической памяти для будущих поколений.

После выступления была объявлена минута молчания в память о погибших защитниках Отечества, мирных жителях и всех жертвах войны.

Затем участники зажгли свечи, и у Вечного огня появилась символическая огненная картина, ставшая знаком благодарности и памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. 

Напомним, акция «Огненные картины войны» при поддержке партии «Единая Россия» вчера также состоялась в Финском парке в Пскове. 

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Пресс-портреты

Белюков Дмитрий Анатольевич

Белюков Дмитрий Анатольевич

Депутат Великолукской городской Думы, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК

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