Акция «Огненные картины войны» состоялась в Пскове. ФОТО

Акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти» при поддержке партии «Единая Россия» прошли в Пскове в Финском парке, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Константин Красильников / ПЛН

В ночь с 21 на 22 июня в центре Пскова тысячи свечей зажглись в честь тех, чьи жизни унесла Великая Отечественная война. Акция была приурочена ко Дню памяти и скорби. 22 июня 1941 года, в 4:00 началась немецко-фашистские захватчики напали на Советский Союз. Война унесла более 27 миллионов жизней граждан СССР.

Жители Пскова собрались в Финском парке у Троицкого моста, чтобы вместе почтить память павших. Участники создали огненную картину на тему «Трагедии и Победы России в годы войны». Встреча началась 21 июня в 20:30.

Среди участников был помощник губернатора Псковской области, участник областной кадровой программы «Герои земли Псковской » Михаил Каратыш.

«Для меня это святая память. Святая память двух моих дедушек и моей бабушки, которые были участниками Великой Отечественной войны. Дедушки прошли войну с 1941 по 1945 год, бабушка тоже. Поэтому это память. Я считаю, что такие мероприятия надо проводить, чтобы память была бессмертной, чтобы передавать её молодому поколению и чтобы больше таких ошибок мир не повторял», - сказал Михаил Каратыш.

Опрошенные корреспондентом псковичи отметили, что подобные акции помогают сохранить историческую правду и не допустить забвения подвигов предков.