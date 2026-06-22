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В День памяти и скорби псковичи почтили память павших в Великой Отечественной войне

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22 июня у Могилы Неизвестного солдата в Пскове состоялась торжественно-траурная церемония, посвящённая Дню памяти и скорби – 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. По традиции у мемориала собрались официальные лица, военнослужащие, представители силовых ведомств и патриотических клубов, ветераны СВО и юные псковичи, чтобы вспомнить всех, кто не вернулся с полей сражений, и чей подвиг навсегда останется в нашей памяти, сообщили Псковской Ленте Новостей в Законодательном Собрании Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Заупокойную литию в память о воинах, погибших при защите Отечества, совершил иерей Михаил Аршанов, клирик воинского храма святого благоверного князя Александра Невского. Затем воины Псковского гарнизона возложили к Вечному огню Гирлянду воинской славы, а все присутствующие – цветы.

 

В церемонии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, врио командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизии полковник Александр Солодовников. Законодательное Собрание региона также представили вице-спикер Игорь Дитрих, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов и его заместитель Андрей Маковский.

В 12:15 по московскому времени участники митинга присоединились к Всероссийской минуте молчания. Именно в это время 22 июня 1941 года по радио прозвучало обращение о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война – самая кровопролитная в истории нашей страны.

Завершилось мероприятие Гимном Российской Федерации в исполнении военного духового оркестра и общим фотографированием.

В День памяти и скорби в муниципалитетах Псковской области на мемориалах проходят памятные мероприятия, выставки, посвященные тяготам военного периода, уроки мужества в музеях и учреждениях культуры с участием ветеранов, тружеников тыла, детей войны, поисковиков и историков. Так, например, в краеведческой библиотеке имени И. И. Василева работает мини-выставка «Четыре года до Победы», посвященная 85-летию начала Великой Отечественной войны. Экспозиция рассказывает о событиях в июле 1941 года под Островом, Псковом, Гдовом и Новоржевом.

Мемориальный комплекс «Могила Неизвестного солдата» в Пскове открыт в дни празднования 30-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В этом месте погребен солдат, погибший 9 июля 1941 года у деревни Батьковичи недалеко от Пскова. Имя его осталось неизвестным. Автор памятника — псковский архитектор-реставратор, участник Великой Отечественной войны Всеволод Смирнов.

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Пресс-портреты

Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Севастьянов Алексей Анатольевич

Севастьянов Алексей Анатольевич

Депутат Псковского областного Собрания.

Дитрих Игорь Иванович

Дитрих Игорь Иванович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Маковский Андрей Андреевич

Маковский Андрей Андреевич

Депутат Псковского областного Собрания

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