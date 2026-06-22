В День памяти и скорби псковичи почтили память павших в Великой Отечественной войне

22 июня у Могилы Неизвестного солдата в Пскове состоялась торжественно-траурная церемония, посвящённая Дню памяти и скорби – 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. По традиции у мемориала собрались официальные лица, военнослужащие, представители силовых ведомств и патриотических клубов, ветераны СВО и юные псковичи, чтобы вспомнить всех, кто не вернулся с полей сражений, и чей подвиг навсегда останется в нашей памяти, сообщили Псковской Ленте Новостей в Законодательном Собрании Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Заупокойную литию в память о воинах, погибших при защите Отечества, совершил иерей Михаил Аршанов, клирик воинского храма святого благоверного князя Александра Невского. Затем воины Псковского гарнизона возложили к Вечному огню Гирлянду воинской славы, а все присутствующие – цветы.

В церемонии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, врио командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизии полковник Александр Солодовников. Законодательное Собрание региона также представили вице-спикер Игорь Дитрих, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов и его заместитель Андрей Маковский.

В 12:15 по московскому времени участники митинга присоединились к Всероссийской минуте молчания. Именно в это время 22 июня 1941 года по радио прозвучало обращение о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война – самая кровопролитная в истории нашей страны.

Завершилось мероприятие Гимном Российской Федерации в исполнении военного духового оркестра и общим фотографированием.

В День памяти и скорби в муниципалитетах Псковской области на мемориалах проходят памятные мероприятия, выставки, посвященные тяготам военного периода, уроки мужества в музеях и учреждениях культуры с участием ветеранов, тружеников тыла, детей войны, поисковиков и историков. Так, например, в краеведческой библиотеке имени И. И. Василева работает мини-выставка «Четыре года до Победы», посвященная 85-летию начала Великой Отечественной войны. Экспозиция рассказывает о событиях в июле 1941 года под Островом, Псковом, Гдовом и Новоржевом.

Мемориальный комплекс «Могила Неизвестного солдата» в Пскове открыт в дни празднования 30-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В этом месте погребен солдат, погибший 9 июля 1941 года у деревни Батьковичи недалеко от Пскова. Имя его осталось неизвестным. Автор памятника — псковский архитектор-реставратор, участник Великой Отечественной войны Всеволод Смирнов.