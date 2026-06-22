Наталья Федорова: Война роковым огненным валом прошлась по территории, но самое страшное – по судьбам людей

В День памяти и скорби на всей территории Псковского округа на братских воинских захоронениях состоялись торжественно-траурные митинги. Об этом рассказала глава округа Наталья Федорова в Max.

Фотографии: Наталья Федорова / Max

«Для нашей страны – это одна из самых трагических дат – 85 лет назад началась Великая Отечественная война. Она роковым огненным валом прошлась по территории, но самое страшное – по судьбам людей. 27 миллионов жертв. 1418 дней и ночей подвигов, самопожертвования, бескомпромиссной борьбы за право народа жить в своей стране под мирным небом. И не было ни одной семьи, которую не опалила бы та война», - пишет Наталья Федорова.

Вместе с жителями Карамышево, ветеранами, молодежью, сотрудниками и руководителем территориального отдела «Карамышево-Торошино» Ларисой Александровой глава округа отдала дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны: военным и гражданским, солдатам и офицерам, труженикам тыла, узникам фашистских концлагерей, партизанам, подпольщикам, жителям блокадного Ленинграда и оккупированных территорий – всем, кто стоял насмерть на фронте и в тылу приближал победу, кто восстанавливал народное хозяйство и налаживал мирную жизнь.